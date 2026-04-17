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研調：AI眼鏡可望成手機延伸 出貨年增72%

中央社／ 台北17日電

研調機構群智諮詢表示，人工智慧（AI）眼鏡具備時尚輕量、實用、低成本優勢，可望成手機的延伸，帶動延展實境（XR）產業，成為代理式AI（AI Agent）理想載體。預估2026年全球AI眼鏡，包含輕量擴增實境（AR）眼鏡的出貨量將達1610萬台，年成長約72%。

群智諮詢最新報告指出，隨著2023年9月Ray-BanMeta智慧眼鏡引爆AI眼鏡市場，2024年、2025年Ray-Ban Meta的產品加速投入市場，也逐漸形成了「時尚通用型、實用顯示、專業運動型」等多類型產品線。

群智諮詢認為，AI眼鏡重燃XR產業希望，發展將經歷3大階段。第1階段是「新形態智慧穿戴」，著重時尚、以客為尊，吸引大眾消費者。第2階段是「個人AI助理」，AI應用進一步擴展，算力大幅提升，除了拍照、即時翻譯外，更自然的情緒支援及日常協作。第3階段是「現實世界AI數據入口」，眼鏡相機是比智慧型手機更好的數據採集入口，捕捉真實世界的隱性意圖與行為，形成比手機數據更稀缺的AI資產。

群智諮詢分析，AI眼鏡可望成為不用人工介入，繼生成式AI進一步發展的代理式AI（AI Agent）理想載體，大廠紛紛搶進，因AI眼鏡具備「無感、低干擾、場景互動、第一視角、Always-on」等特點，短期來看，AI眼鏡是「伴隨式AI入口」；長期來看，被認為是下一代代理式AI的理想載體。AI眼鏡領域迅速成為網路科技巨擘、消費性電子龍頭企業及新興廠商的必爭之地。

因此，包括Meta、Google、字節跳動、阿里巴巴等，進行AI入口保衛戰，守住社交、搜尋、內容的長期主導權。消費性電子龍頭包括蘋果、三星、小米、華為等廠商，可將AI眼鏡作為手機產品的延伸，讓AI入口不脫離現有主流設備體系。

智慧型手機 AI

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