緯創子公司投資逾19億元 美國加州廠轉租為買

代工廠緯創今天代子公司WisLab EMS Corporation公告取得不動產，董事會通過以6100萬美元（約新台幣19.2億元）購入位於美國加州佛利蒙特（Fremont）的廠房，以滿足在地生產需求。

緯創子公司於2024年5月10日公告承租加州佛利蒙特廠房，原租約將於本次交易完成後終止。市場解讀，加州廠現在轉租為買，意味著緯創在北美市場的布局從「輕資產租賃」轉向「重資產深耕」。

緯創發布重大訊息表示，購入廠房目的為「因應業務發展及策略規劃需要」。

今年3月緯創召開法人說明會指出，去年資本支出新台幣355億元，今年規劃增加至600億元，主要用於台灣和美國2大生產基地。緯創董事長林憲銘當時直言，美國廠是貼近客戶的「活棋」，對於未來可能的關稅議題也有正面影響。