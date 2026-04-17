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臻鼎砸逾78億元添購機器設備

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）17日公告取得機器設備，合計投入約78.18億元，展現集團持續擴充設備與深化產能布局的力道。

從公告內容來看，這波設備採購由多家子公司同步進行，單筆金額介於約11.02億元至15.21億元之間，其中金額最高的一筆為向TAKEWIN INTERNATIONAL（HK）LIMITED取得設備，交易總額約15.21億元。

臻鼎-KY今日股價表現強勢，終場收在282元、上漲25.5元，漲幅9.94%，以漲停作收成交量約4.21萬張，成交金額約115.47億元，明顯成為今日盤面資金聚焦指標股之一。

臻鼎-KY此次同步擴充設備，反映集團對後續高階PCB、載板與相關電子應用需求仍維持積極布局態度。隨著AI伺服器、高速傳輸與高階封裝需求持續升溫，設備投資動作也為後續營運增添想像空間。

臻鼎

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