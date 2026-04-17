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台積心築藝術季4/18起跑 慾望城國登場開幕

中央社／ 新竹17日電

台積電文教基金會舉辦的台積心築藝術季邁入第23屆，活動將於4月18日起跑，以「慾望城國」作為藝術季開幕大戲，至7月5日共計將有48場京劇、布袋戲、音樂等演出。

台積電文教基金會今天在新竹東門城舉行台積心築藝術季開幕記者會，基金會董事長曾繁城、新竹市長高虹安、新竹縣副縣長徐元棟、傳奇劇場藝術總監吳興國及京劇表演藝術家魏海敏等人出席。

台積電文教基金會執行長許峻郎說，基金會舉辦心築藝術季主要是希望透過藝術表演，為台積電建廠的城市及社區，包括新竹、台中、台南高雄引進精緻的表演，提升社區民眾的精神層次。

許峻郎表示，每一年的心築藝術季都設定不同的主題，希望透過不同的主題設定，讓民眾更了解藝術，走進劇場。

曾繁城致詞說，今年藝術季以「召喚浪漫」為主題，向德國浪漫主義致敬。18世紀末，當歐洲啟蒙時代極致理性盛行時，德國卻掀起一場深刻的哲學與美學風潮，呼喚人們向內探詢靈魂，向外共鳴自然，這種浪漫主義精神迄今依然深刻影響世界。

高虹安表示，藝術季安排的表演種類非常多元，包含京劇、交響樂及現代劇等，感謝台積電文教基金會為城市注入文化活水，並讓社會有更多的良善文化出現。

台積電文教基金會指出，20年前吳興國與魏海敏曾在新竹演出「慾望城國」，今年藝術季以「慾望城國」作為開幕大戲。

除傳統戲曲外，台積電文教基金會還邀請德國百年樂團萊比錫布商大廈管弦樂團將在台南演出舒曼春天交響曲及華格納歌劇女武神第一幕，以及台中創造焦點馬戲團演出改編自賣火柴的小女孩的小丑八怪劇作。

許峻郎說，基金會舉辦的藝術季以國際級藝術表演為主，將藝術帶給民眾，隨著台積電不斷擴廠，台積電文化力也會逐漸擴張。

台南 台積電 高雄

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