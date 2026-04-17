AI商務旗艦機HONOR Magic8 Pro將登場…遠傳獨家開賣 明起預購

榮耀HONOR手機17日正式在台上市，遠傳宣布，獨家開賣榮耀在台首發AI商務旗艦機HONOR Magic8 Pro，以2億畫素的夜神超穩長焦鏡頭、頂尖AI旗艦效能與輕薄高續航力，滿足高效商務行動工作者、專業影音創作族群。

遠傳指出，預購活動自4月18日至4月29日止，到遠傳全台實體門市、網路門市完成預購登記，搭配指定方案，手機最低0元起帶回家，再送全球漫遊折扣金1,188元、VIP續約最高折5,000元、舊換新機最高加碼折4,000元，總計最高可現折34,000元；再贈送Spotify、遠傳friDay影音、防駭心守護等多項人氣加值服務；讓你一機在手，行動效率、娛樂體驗到資安防護面面俱到。

此外，遠傳表示，預購登記加碼送限量好禮「大疆DJI NEO2空拍機」（市價6,290元），「會飛的跟拍攝影師」讓你靈活記錄空拍美景，搭配HONOR Magic8 Pro後製剪輯，完整發揮影音創作效能；此外，遠傳於原廠保固基礎上加碼升級，提供共計36個月的超長保固方案，成為用戶最可靠的後盾。

HONOR自 2011年創立以來，在全球手機市場累積亮眼成績。推出HONOR Magic8 Pro搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，配備6.71吋FHD+螢幕，提供流暢穩定的效能表現與沉浸式視覺體驗；內建2億畫素夜神超穩長焦鏡頭，支援CIPA 6.5級防抖，不論日夜拍攝或移動錄影，皆能精準捕捉專業級畫面；搭配電影級的「AI追色技術」，透過學習模型即時運算畫面，一鍵轉換個人化影像風格，讓日常紀錄也能輕鬆呈現專業級水準；AI修圖功能一鍵即可完成物件移除、畫面擴展、畫質提升與景深調整等後製，讓影像處理得心應手。

遠傳指出，申辦「遠傳心5G」指定方案，AI商務旗艦機HONOR Magic8 Pro最低0元起帶回家；同步加碼多重購機優惠，最高可現折共34,000元，包含VIP續約最高折5,000元、舊換新機加碼最高再折4,000元，至5月31日前申辦指定方案加碼送全球漫遊折扣金1,188元，無論是到歐美、中國大陸、東南亞出差或旅遊，遠傳月租型漫遊商品通通都可以折抵，旅途中隨時都能順暢上網、查詢導航、收發重要訊息和接聽工作來電。

此外，遠傳表示，搭配指定方案再享多樣加值服務，包括Spotify首次訂閱4個月免費、遠傳friDay影音免費暢看2個月，再送防駭心守護、來電答鈴各3個月，從商務漫遊、娛樂到安全防護，為用戶打造全方位的行動生活體驗。