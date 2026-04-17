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欣銓獲SBTi近程目標驗證 攜手價值鏈建構淨零路徑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
欣銓宣布本月已獲SBTi近程目標驗證，將攜手價值鏈建構淨零路徑 。圖／欣銓提供
欣銓宣布本月已獲SBTi近程目標驗證，將攜手價值鏈建構淨零路徑 。圖／欣銓提供

半導體測試廠商欣銓科技今昌宣布，公司設定的近程（Near-Term）減碳目標已於4月通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）官方驗證。這項驗證確保欣銓的減碳路徑與《巴黎協定》高度一致，致力將全球平均升溫控制在1.5°C 以內，展現企業以科學引領治理，打造更具韌性的半導體供應鏈。

欣銓表示，公司深知企業在推動低碳經濟轉型中的關鍵角色，尤其在全球AI高階晶片需求高速躍進的產業局勢下，達成氣候承諾無疑是一項艱鉅的挑戰，卻也是無可迴避的責任。欣銓科技以2023年為基準年，訂定系統化目標並獲得SBTi官方審核通過：

•自身營運：至2035年，範疇一與範疇二的溫室氣體絕對排放量，將較基準年減少63%

•價值鏈減排：針對採購產品與服務、燃料與能源相關活動產生之範疇三排放，至2035年將絕對排放量較基準年減少 37.5%

•供應鏈議合：承諾於2030年前，促使資本財碳排放佔比超過54%之供應商，設定符合科學基礎的減量目標

欣銓強調，公司從低碳專案到內部碳定價機制，已建立完整的執行引擎，繼2023年加入全球再生能源倡議（RE100）後，持續透過碳管理系統實現精準控管，截至2025年，已具體落實73項低碳節能計畫，將綠色治理轉化為企業轉型的核心韌性。此次通過SBTi目標驗證，與CDP氣候問卷A List榮耀相輔相成，欣銓科技將持續在價值鏈中引領企業邁向永續發展。

再生能源 巴黎協定 欣銓科技

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