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ODM、IDH智慧型手機出貨2025下半年年減10% 記憶體漲價衝擊低階產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
研調機構Counterpoint Research指出， ODM與IDH智慧型手機出貨量於2025年下半年年減10%，結束連兩年成長。(路透) 季晶晶
研調機構Counterpoint Research指出， ODM與IDH智慧型手機出貨量於2025年下半年年減10%，結束連兩年成長。(路透) 季晶晶

研調機構Counterpoint Research整理ODM與IDH智慧型手機出貨量相關資訊， ODM與IDH智慧型手機出貨量於2025年下半年年減10%，結束連兩年成長，主要是記憶體價格上升影響低階市場。

Counterpoint Research更預期2026年ODM與IDH出貨量的下滑幅度將高於全球智慧型手機市場，使該產業過去數年的成長趨勢暫告一段落。未來兩年將成為檢視ODM與IDH韌性的關鍵時期。

OEM在中低階智慧型手機出貨上高度依賴ODM與IDH，此波由成本上升帶動的市場下滑，亦延伸至ODM與IDH產業。不過儘管市場走弱，華勤技術（Huaqin）仍維持市場領先，其次為龍旗科技（Longcheer）與TINNO。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam表示：「儘管這兩家公司多能確保供應，且通常透過OEM支持的價格上調來達成，但此舉亦推升成本，並最終反映在終端產品價格上。考量其出貨規模，此類成本壓力較難被吸收，特別是在利潤有限且價格競爭激烈的入門級市場。」

在訂單減少與競爭壓力之間，ODM與IDH面臨兩難處境，為避免客戶流失至競爭對手，仍需維持在低階市場的布局。傳統先接單再備料的採購模式，已轉為更為審慎的方式，由零組件庫存狀況決定接單策略。為維持營運，部分廠商亦開始拓展其他營收來源，例如AI伺服器與機器人相關應用。

然而，不同ODM與IDH廠商所受影響並不一致。領先企業可透過財務實力、規模經濟及產品組合彈性應對市場變化；相較之下，中小型廠商因彈性有限，面臨較大挑戰。因此，預期2026年ODM與IDH出貨量的下滑幅度將高於全球智慧型手機市場，使該產業過去數年的成長趨勢暫告一段落。未來兩年將成為檢視ODM與IDH韌性的關鍵時期。

智慧型手機 ODM OEM

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