微星 Eco 充電樁獲 OCPP 認證 全面接軌國際標準

全球電競與新能源科技領導品牌MSI微星（2377）宣布，旗下智慧充電樁發展邁入全新里程碑，新一代旗艦MSI Eco 系列充電樁，包含 Eco Life 與 Eco Premium 兩大產品線，正式獲得開放充電聯盟（Open Charge Alliance, OCA）頒發的OCPP 1.6 認證，代表微星產品在技術規格已完整接軌國際主流標準，為進軍全球市場奠定更紮實的基礎。

在電動車基礎設施領域，OCPP 已成為全球充電設備與管理軟體互通的核心通訊標準，尤其是歐美等地的公部門標案與大型能源基礎設施，多將OCPP認證列為設備選用的關鍵指標。微星 Eco 系列通過認證，核心效益在於確保能與多數充電管理後台系統（CSMS或CPMS）即時通訊，協助營運商打破軟硬體綁定的限制。

對全球充電營運商（CPO）而言，採用符合國際標準的設備能有效簡化系統整合流程，並提升案場配置的彈性，進而降低長期的維運成本與技術風險。

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷表示：「取得 OCPP國際認證是微星深化能源產業布局的關鍵里程碑。在電動車市場趨向成熟的過程中，設備的相容性與穩定度是商業客戶最核心考量。透過持續對接國際通用協定，微星能為全球合作夥伴提供更具信賴感的基礎設施，將我們的研發實力轉化為實質的產業價值。」

微星將長期開發高效能硬體的嚴謹經驗導入充電樁軟硬整合設計。作為 2026 台灣精品獎獲獎產品，MSI Eco 系列展現了靈活的電力適配性與場域應用能力：全方位電力兼容： MSI Eco 系列針對全球不同電網環境，提供支援三相電（高達 32A / 22kW）與單相電（高達48A / 11kW）的配置選擇。三相電版本提供更平衡的電力負載分配，單相電版本則針對大電流環境優化，確保不同場域供電的穩定性。

耐用與智慧顯示：全系列具備工業級 IP65/IK08 防塵防水與防撞規格。Eco Life 以簡約直覺的無螢幕設計滿足高效操作；Eco Premium 則配備智慧顯示螢幕，提供即時充電動態，提升商用及公用場域的互動體驗。

智慧充電管理：透過標準通訊協定，結合隨插即充的快速授權功能與 aConnect App、eConnect 充電管理平台，協助用戶在居家、社區與商用場景落實智慧化能源管理。

微星計畫將在台灣市場成功驗證的「居家、社區、商用」解決方案推向國際，透過 OCPP 國際認證展現高度相容性。結合微星既有的精密製造優勢與軟硬整合平台，未來將以穩定且具前瞻性的充電基礎設施，協助全球合作夥伴實現智慧電力管理。