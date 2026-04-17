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聯電證實發出客戶信：下半年將調整價格

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
市場流傳聯電發出客戶信預告下半年將漲價，公司證實此事。圖：讀者提供
市場流傳聯電發出客戶信預告下半年將漲價，公司證實此事。圖：讀者提供

市場流傳聯電4月16日發出客戶夥伴信件，預告下半年將調整價格。對此，聯電17日回應本報記者提問證實此事並指出，感謝客戶支持、追求永續雙贏。

依據聯電16日發出的英文客戶信件提及內容如下：

親愛的價值客戶與合作夥伴：

我們衷心感謝您對聯電（UMC）持續的信任與長期的合作關係。

隨著 2026 年上半年已步入正軌，我們看到通訊、工業、消費性電子及 AI 相關領域等廣泛應用的需求展現韌性。這股動能正促使聯電全線產品組合面臨持續且日益吃緊的產能環境。

為了支持此類需求，聯電持續提升製造效率，並投資於技術與產能，以確保可靠、高品質的晶圓供應。這些持續的投資，連同原材料、能源及物流等關鍵成本驅動因素的上升，對於維持我們的長期卓越營運及服務承諾至關重要。

鑑於上述因素，聯電將於 2026 年下半年實施晶圓價格調整。此調整反映了演進中的供需環境，以及為支持客戶成長所需進行的持續投資。價格調整將根據聯電的產品組合策略、產能協議及長期合作夥伴關係等因素而定。

展望未來，我們預期全球半導體格局的結構性演變將持續進行。聯電仍致力於與客戶緊密合作，以支持共同成長、增強供應鏈韌性並提升長期競爭力。

我們深切重視您的合作夥伴關係，並感謝您在我們共同應對此動態環境時的理解。您的客戶代表將主動與您聯繫，提供更多細節並討論我們如何能為您的業務提供最佳支持。

聯電 英文 供應鏈

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