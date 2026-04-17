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磐儀攜手 DeepX 與 MemryX 打造機場 AI 行李監控方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠磐儀（3594）攜手DeepX與MemryX，共同發表AI行李監控解決方案，透過邊緣AI為機場營運導入即時智慧分析能力。

磐儀表示，現代機場每天需處理大量行李並經過複雜輸送帶系統，有限的可視性與延遲反應常導致營運中斷與效率下降。傳統仰賴人工監看或集中式分析的監控方式，往往難以滿足速度與擴充性的需求。

本方案核心採用磐儀 ARES-1983H-AI，這是一款專為機場行李處理區等高震動、多粉塵且空間受限環境打造的工業級邊緣AI平台，可實現 24/7全天候穩定運作，並在震動、粉塵與溫度變化條件下提供可靠且免維護的效能表現。

DeepX提供先進AI電腦視覺技術，可精準偵測輸送系統中的行李堵塞、堆積與壅塞情況，讓營運人員即時掌握異常並主動應對。

MemryX透過MX3 M.2 AI加速模組進一步強化方案，於邊緣端提供高效能且節能的AI推論能力。搭配公開SDK與開源模型支援，可簡化AI 部署流程，同時確保低延遲與最佳化處理效率。

磐儀、DeepX與MemryX共同打造可擴充的邊緣AI解決方案，為整體行李處理流程提供端到端可視化能力。即時警示與直覺儀表板協助營運團隊快速反應，提升作業效率與旅客體驗。本方案支援跨航廈部署，並可透過AI升級與雲端整合持續擴充，協助機場打造更智慧且更具韌性的基礎設施。

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