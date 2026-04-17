看好於台積電供應鏈滲透率提升 法人大幅提高亞翔目標價

亞翔（6139）受益新加坡半導體投資展望持續擴大，加上於台積電（2330）供應鏈滲透率有機會持續提升，法人調高2026、2027年獲利預估值，基於目前評價仍具有吸引力，調升評等至買進，目標價上看1,000元。

投顧法人分析，亞翔第1季營收203.4億元，季減21.3%，年增68.5%，主要受到春節假期影響，預期隨全球供應鏈轉移，馬來西亞、新加坡等東南亞高科技廠房擴建需求升溫，後市營運可望同步水漲船高。

亞翔以往除透由榮工承攬公共工程外，亦承攬半廠房建案，例如台積電AP8拆除/MEP/無塵室工程、聯電新加坡Fab 12i P3/P4 EPC及興建中的VSMC 12吋Fab 總工程、美光新加坡HBM統包工程等。

法人表示，亞翔2025年新加坡獲利大幅優於中國大陸地區，毛利率達28.5%，看好新加坡為全球半導體產業投資重點區域，已於去年下半年新設立子公司，經供應鏈訪查後發現，後續新加坡地區仍有半導體、資料中心等大型具規模建廠案件，預期後續仍將扮演當地國際大廠大型建廠案要角。

亞翔以往於台積電建廠供應鏈實績有限，但隨產能供不應求，法人推算將於台灣及美國擴廠市場規模達至少1兆新台幣，在龍頭廠漢唐（2404）業務繁忙的情況下，亞翔有機會在後續台積電建廠需求中滲透率提升，承接業務往高標準無塵室工程靠攏。