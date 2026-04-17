詹文男 X 井琪 從價格戰到價值戰 遠傳如何重寫成長曲線

各行各業都在面對轉型壓力，電信產業也不例外。在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請遠傳電信總經理井琪，從一場震撼產業的「499之亂」談起，揭示一家電信公司如何走出價格競爭泥沼，邁向數位轉型與AI驅動的新成長曲線。

遠傳電信成立於1997年，歷經2G、3G、4G到5G的發展浪潮，曾見證電信產業最風光的年代。然而，隨著市場成熟與價格競爭加劇，特別是2018年的「499之亂」，讓整個產業陷入利潤急縮的困境。井琪坦言，當時電信服務已從供不應求，轉為高度競爭，單一商業模式已難以支撐未來發展。

也正是在這樣的關鍵時刻，遠傳啟動轉型。井琪於2018年返台，從首席轉型長到總經理，肩負起為企業尋找第二成長曲線的使命。詹文男指出，這不只是策略調整，而是一場典型的「商業模式再定義」。

不是做電信 而是打造「行動生活圈」

井琪提出一個關鍵觀點：轉型不是放棄原有業務，而是「加上新的價值」。因此，遠傳從傳統電信服務，轉向打造「Mobile Circle（行動生活圈）」。手機不再只是通訊工具，而是整合影音、購物、支付、會員與生活服務的平台。透過「遠傳心生活」APP，將用戶從單一服務，轉為多元場景的使用體驗。

更進一步，透過AI推薦引擎，實現「千人千面」的個人化服務，讓每位用戶看到不同的內容與服務入口。詹文男指出，這正是從「產品服務」走向「生活場景經營」的典型轉型。

從賣產品 到解決問題：B2B新戰場的開啟

在企業市場方面，遠傳也從過去的「通訊服務提供者」，轉型為「資通訊解決方案夥伴」。井琪形容，遠傳業務團隊不再只是銷售產品，而是走進企業，直接問：「你現在的問題是什麼？」然後整合技術與夥伴資源，提出客製化解決方案這種模式的轉變，讓遠傳從單一產品供應商，轉為企業數位轉型的合作夥伴，也開啟新的成長動能。

在數位轉型與AI導入上，遠傳採取一個非常務實的策略：「自己先用，再分享給客戶」。井琪強調，所有數位工具與AI應用，必須先在公司內部驗證與優化，才能對外提供服務。

這不僅提升解決方案的成熟度，也讓團隊在面對客戶時更有說服力。這種「eat your own dog food」的策略，使遠傳在AI導入上具備實戰經驗，而非紙上談兵。

談到AI，井琪提出一個清楚的轉型邏輯：轉型有兩種：一是「改變你做什麼」，二是「改變你怎麼做」。過去的數位轉型，多半著重於前者；但AI的出現，則大幅強化後者。從客服、財務、法務到人資，各部門透過AI自動化與輔助決策，大幅提升效率與工作品質。更重要的是，AI讓員工從繁瑣工作中解放，轉而投入更高價值的分析與決策。詹文男指出，這不只是效率提升，而是「工作本質的重構」。

從電信服務，到數位平台；從產品銷售，到解決方案；從數位化，到AI化，遠傳的轉型之路，提供了一個清晰的啟示：轉型的核心，不是科技，而是你選擇成為什麼樣的企業。

在AI時代，當所有企業都在談數位轉型時，遠傳的案例提醒我們：真正的競爭力，不是你擁有多少技術，而是你能否用這些技術，重新定義價值、創造新的成長曲線。對所有正在尋找轉型方向的企業而言，這不只是一家電信公司的故事，而是一堂關於「未來企業如何生存與成長」的關鍵課。

完整專訪內容，請收看《大師543》。

https://www.youtube.com/watch?v=TbJEiyMoNx0&t=41s