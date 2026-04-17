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Google強化廣告安全 在台移除3564個違規網址
Google今天發表「2025廣告安全報告」，透過AI模型Gemini強化防詐與廣告審核機制，去年於廣告投放前攔截超過99%的違規內容，並累計移除逾83億則廣告、停權超過2490萬個帳戶；Google也在台灣配合法規，移除3564個違規網址。
Google廣告隱私與安全副總裁暨總經理夏瑪（KeeratSharma）在官方部落格發文說明，Google團隊長久以來運用先進AI（人工智慧）技術來辨識並阻止詐騙份子，而Gemini將這項工作推向更高境界。Google的模型分析數千億個訊號，包含帳戶使用時間、行為線索與廣告活動模式，在威脅觸及使用者前預先攔截。
夏瑪強調，有別於早期以關鍵字為基礎的系統，Google最新模型能更深入理解意圖，即使惡意內容被刻意設計成規避偵測，也能精準識破並預先封鎖。
在台灣，Google持續遵守「詐欺犯罪危害防制條例」，並採取嚴格措施，確保平台安全。在2024年7月至2025年6月，Google在台灣收到236件由政府提出的移除要求，並成功移除3564個網址，其中包含227個違反法律的網址，以及3337個違反Google防詐政策的網址。
夏瑪表示，透過分析圖片與文字模式之外的資訊，Gemini能更清楚分辨可靠優惠與複雜陷阱的差異，這種對細微差異的精準掌握，幫助Google在去年減少80%的錯誤停權案件。這樣的精準度讓Google能在優先移除有害內容的同時，協助符合規定的商家順利上線廣告。
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