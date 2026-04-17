英特爾推出全新Intel Core系列3行動處理器

英特爾17日宣布，推出全新Intel Core系列3行動處理器，希望為重視高性價比的消費者、商用市場及基礎邊緣運算裝置帶來先進效能、卓越的續航力以及AI就緒能力。

英特爾表示，Intel Core系列3產品建構於Intel Core Ultra系列3（代號Panther Lake）已驗證的基礎上，並採用最先進的Intel 18A製程。未來數月內，主要合作夥伴將陸續推出超過70款不同功能與外型配置的產品設計。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨消費性PC總經理Josh Newman指出，在價格持續上漲，消費者期待不斷轉變之際，Intel Core系列3以卓越的續航力、強化的AI效能以及廣泛的生態系選擇，重新定義高性價比的運算體驗。透過導入最新矽智財IP、現代化且專為特定需求打造的晶片設計，以及恰到好處的效能配置，正以其他公司難以比擬的規模，滿足學生、家庭、小型企業及邊緣運算部署的真實需求。

英特爾強調，Intel Core系列3為具備混合式AI就緒能力的Core系列處理器，支援高達40 TOPS平台效能的AI工作負載，與前一代Intel Core 7 150U處理器相比，創作與生產力提升高達2.1倍，處理器功耗降低達64％，GPU AI性能提升高達2.7倍。

同時，除了筆電，Intel Core系列3也將英特爾的技術擴展至基礎邊緣應用場景，從機器人、智慧建築，到銷售時點情報系統（POS）終端與智慧計量設備。

英特爾也提到，採用Intel Core系列3的消費性與商用系統將由OEM合作夥伴於今年陸續推出，而搭載Intel Core系列3的邊緣運算系統預計從本季開始供應。首波與後續推出相關產品的合作夥伴包括Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo、MSI等業者。