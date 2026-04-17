快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾推出全新Intel Core系列3行動處理器

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
英特爾。 路透
英特爾。 路透

英特爾17日宣布，推出全新Intel Core系列3行動處理器，希望為重視高性價比的消費者、商用市場及基礎邊緣運算裝置帶來先進效能、卓越的續航力以及AI就緒能力。

英特爾表示，Intel Core系列3產品建構於Intel Core Ultra系列3（代號Panther Lake）已驗證的基礎上，並採用最先進的Intel 18A製程。未來數月內，主要合作夥伴將陸續推出超過70款不同功能與外型配置的產品設計。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨消費性PC總經理Josh Newman指出，在價格持續上漲，消費者期待不斷轉變之際，Intel Core系列3以卓越的續航力、強化的AI效能以及廣泛的生態系選擇，重新定義高性價比的運算體驗。透過導入最新矽智財IP、現代化且專為特定需求打造的晶片設計，以及恰到好處的效能配置，正以其他公司難以比擬的規模，滿足學生、家庭、小型企業及邊緣運算部署的真實需求。

英特爾強調，Intel Core系列3為具備混合式AI就緒能力的Core系列處理器，支援高達40 TOPS平台效能的AI工作負載，與前一代Intel Core 7 150U處理器相比，創作與生產力提升高達2.1倍，處理器功耗降低達64％，GPU AI性能提升高達2.7倍。

同時，除了筆電，Intel Core系列3也將英特爾的技術擴展至基礎邊緣應用場景，從機器人、智慧建築，到銷售時點情報系統（POS）終端與智慧計量設備。

英特爾也提到，採用Intel Core系列3的消費性與商用系統將由OEM合作夥伴於今年陸續推出，而搭載Intel Core系列3的邊緣運算系統預計從本季開始供應。首波與後續推出相關產品的合作夥伴包括Acer、AsusDell、HP、Lenovo、MSI等業者。

Dell Asus 機器人 英特爾

延伸閱讀

宏碁、聯發科強勢聯手 全新Chromebook導入智慧運算處理器

台積電法說會／談Terafab與英特爾競爭 魏哲家2關鍵字回應

新聿科大搶 AI 商機

極致美學到情感智慧 LG SIGNATURE頂級旗艦系列重新定義未來居家樣貌

相關新聞

外資上調台積電三大關鍵數字 2026至2028年資本支出合計2千億元

台積電（2330）法說會剛結束，外資出具報告上調台積電資本支出、營收及每股純益，並調升目標價。

英特爾推出全新Intel Core系列3行動處理器

英特爾17日宣布，推出全新Intel Core系列3行動處理器，希望為重視高性價比的消費者、商用市場及基礎邊緣運算裝置帶來先進效能、卓越的續航力以及AI就緒能力。

可成連10買庫藏股回購已逾3成 傳接 AI 訂單6月放量

機殼大廠可成（2474）轉型跨產業金屬科技平台，鎖定高階醫材、半導體設備及航太等高價值產業，轉型效益今年預期將逐季展現，法人圈傳出，可成打入國際最大AI晶片公司供應鏈，交貨AI機構件及外觀件，6月放量，第2季度挑戰10%以上業績貢獻。

晶片測試背後的隱形英雄 美系初評正向：鴻勁、旺矽、穎崴

美系大行首次覆蓋鴻勁（7769）、旺矽（6223）及穎崴（6515）給予正向評等。強調三家公司是晶片測試背後的隱形英雄。AI需求、晶片複雜度提升與封裝尺寸放大，以及測試強度提高所驅動的上升週期，券商認為該產業長期仍具備上行潛力。

台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

台積電昨（16）日於法說會公布上季大賺5,724.8億元，每股純益22.08元，同寫新猷，單季「雙率」同步飛越財測高標，看好本季營收有望再戰新高。董事長魏哲家強調，對台積電今年美元營收年增率超過30%充滿信心。

台積Q1財報 創五個新高 雙率均飛越財測高標

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高；每股純益22.08元，改寫新猷；毛利率為66.2%，營益率為58.1%，「雙率」均飛越財測高標，同步改寫歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。