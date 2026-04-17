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微星充電樁獲OCPP國際認證 布局電動車商機
電競大廠微星今天宣布，旗下新一代旗艦MSI Eco系列充電樁包含EcoLife與Eco Premium兩大產品線，獲得開放充電聯盟（Open Charge Alliance，簡稱OCA）頒發的OCPP 1.6認證，代表微星產品在技術規格已全面接軌國際主流標準。
微星發布新聞稿指出，在電動車基礎設施領域，OCPP已成為全球充電設備與管理軟體互通的核心通訊標準，尤其是歐美等地的公部門標案與大型能源基礎設施，多將OCPP認證列為設備選用的關鍵指標。
微星表示，對全球充電營運商而言，採用符合國際標準的設備能有效簡化系統整合流程，並提升案場配置的彈性，進而降低長期的維運成本與技術風險。
微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷說，取得OCPP國際認證是微星深化能源產業布局的關鍵里程碑。在電動車市場趨向成熟的過程中，設備的相容性與穩定度是商業客戶最核心考量。
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