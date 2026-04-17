可成連10買庫藏股回購已逾3成 傳接 AI 訂單6月放量

機殼大廠可成（2474）轉型跨產業金屬科技平台，鎖定高階醫材、半導體設備及航太等高價值產業，轉型效益今年預期將逐季展現，法人圈傳出，可成打入國際最大AI晶片公司供應鏈，交貨AI機構件及外觀件，6月放量，第2季度挑戰10%以上業績貢獻。

可成近年積極轉型，除持續買回庫藏股維護股東權益，更全力發揮本身金屬加工、精密製造、表面處理技術，進軍高階醫材、半導體設備及航太三大高毛利率產業，以降低消費電子產業景氣循環波動。

可成已是最積極買庫藏股的上市公司，目前進入第十次，前九次在2020～2026年間累積買回400億元股票，註銷股本後，股本瘦身27%，目前第十次仍在進行中，16日止已經買回1.9萬張約股本3.4%，換言之，若持續註銷，股本已經比2020年減資3成以上。

可成老董為醫界出身，對高精密醫療器材興趣濃厚，入股太醫後，2025年起合併其營收，加上內部投資微創手術器具及植入物研發，取得ISO13485、FDA及相關認證後，目前已取得零組件代工訂單，未來將持續擴張設計與整體製造服務業務，2026年首季醫療營收比重持續拉高15%，比2025年13%成長，奠定轉型基礎。

可成也切入AI領域，提供客戶外觀件及部分內構件，目前公司對該業務仍相當低調，法人圈傳出可成已經打入某AI大客戶伺服器及超級電腦供應鏈，也取得穿戴客戶訂單，不過目前業績貢獻僅2~3%比例仍低，但法人預期6月後將放量交貨，帶動單季營收貢獻比挑戰雙位數百分比數據。

可成也專注佈局AI半導體設備及航太機構件業務，前者已經打入5大設備廠零件業務，後者則以無人機及航太飛機零件為主。

不過，可成核心本業目前仍為筆電機殼，2026年營收貢獻85%，今年首季也仍有83%，受到記憶體漲價及零件缺貨衝擊，公司對上半年筆電業務相對保守。受到轉型進度露曙光影響，可成17日股價跳空奔漲停。