快訊

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聽新聞
0:00 / 0:00

外資上調台積電三大關鍵數字 2026至2028年資本支出合計2千億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。中央社
台積電。中央社

台積電（2330）法說會剛結束，外資出具報告上調台積電資本支出、營收及每股純益，並調升目標價。

美系大行認為，2026年第1季毛利率優於預估、認為第2季營收指引10%優於預估的5-10%，第2季毛利率中位數指引66.5%也優於預估。券商上調今年資本支出到550億美元，上調2026-2028年總資本支出到2,000億美元；上修今年營收年增35%，明年也會超過三成；上修2026-2028年每股純益（EPS）至103.3/129/158元，以明（2027）年20xPE評價，同步升目標。

美系大行表示，面對外部競爭如TeraFab，強調沒有捷徑；面對Intel的EMIB，台積電仍會以CoPoS、SoIC與SoW產品組合共同支援客戶大尺寸晶片需求。面對地緣風險，強調化學品與能源成本確實會影響獲利，但不會造成營運中斷，特化產品有多元供應來源。

台積電 營收 EPS 外資

延伸閱讀

台積電法說優於預期 外資圈掀起新一波目標價上修潮

台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

台積電先進製程訂單滿手！本季營收估再增一成 與獲利續創新高可期

AI需求強勁驅動台積電成長逾30% 法說會重點一次看

相關新聞

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

外資上調台積電三大關鍵數字 2026至2028年資本支出合計2千億元

台積電（2330）法說會剛結束，外資出具報告上調台積電資本支出、營收及每股純益，並調升目標價。

AI發展「不能沒有電力」黃仁勳一席話 重電業提神

輝達執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

可成連10買庫藏股回購已逾3成 傳接 AI 訂單6月放量

機殼大廠可成（2474）轉型跨產業金屬科技平台，鎖定高階醫材、半導體設備及航太等高價值產業，轉型效益今年預期將逐季展現，法人圈傳出，可成打入國際最大AI晶片公司供應鏈，交貨AI機構件及外觀件，6月放量，第2季度挑戰10%以上業績貢獻。

晶片測試背後的隱形英雄 美系初評正向：鴻勁、旺矽、穎崴

美系大行首次覆蓋鴻勁（7769）、旺矽（6223）及穎崴（6515）給予正向評等。強調三家公司是晶片測試背後的隱形英雄。AI需求、晶片複雜度提升與封裝尺寸放大，以及測試強度提高所驅動的上升週期，券商認為該產業長期仍具備上行潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。