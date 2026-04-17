外資上調台積電三大關鍵數字 2026至2028年資本支出合計2千億元

台積電（2330）法說會剛結束，外資出具報告上調台積電資本支出、營收及每股純益，並調升目標價。

美系大行認為，2026年第1季毛利率優於預估、認為第2季營收指引10%優於預估的5-10%，第2季毛利率中位數指引66.5%也優於預估。券商上調今年資本支出到550億美元，上調2026-2028年總資本支出到2,000億美元；上修今年營收年增35%，明年也會超過三成；上修2026-2028年每股純益（EPS）至103.3/129/158元，以明（2027）年20xPE評價，同步升目標。

美系大行表示，面對外部競爭如TeraFab，強調沒有捷徑；面對Intel的EMIB，台積電仍會以CoPoS、SoIC與SoW產品組合共同支援客戶大尺寸晶片需求。面對地緣風險，強調化學品與能源成本確實會影響獲利，但不會造成營運中斷，特化產品有多元供應來源。