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黃仁勳喊 AI 時代電力好重要 大同、華城、中興電迎大商機

經濟日報／ 記者朱曼寧籃珮禎 / 台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI（人工智慧）發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

黃仁勳此言，意味發展AI最大問題在於供電充裕，電力基礎建設才是AI競賽終極戰場，後續對重電需求會愈來愈大，大同（2371）、華城、中興電等台灣重電廠都已揮軍AI電力建設並陸續繳出實績，迎來商機。

綜合外媒報導，黃仁勳接受Podcast主持人Dwarkesh Patel深度訪談，釋出以上訊息。

黃仁勳並對輝達地位提出定義，是將「電子」轉為「Token（符元）」的轉換器，並指出運算基礎必須建立在穩定且龐大的電力供應。AI數據中心規模邁向兆級美元，電力設備升級與電網韌性成為科技大廠首要任務，這也讓重電產業從傳統電機轉型為AI基礎建設關鍵夥伴。

重電業者分析，AI電力設備需求才剛開始。大同近期布局成效顯著，不僅產品端已取得北美電力變壓器與美式箱型變壓器相關認證，通路端更透過與美國電力設備開發商GIS合作，成功打入雲端服務供應商（CSP）供應鏈，卡位北美能源市場。憑藉從發電、配電到節能完整垂直整合能力，大同未來有望對接北美電網更新與基礎建設轉型商機。

重電四雄亦展現強勁動能。華城去年外銷占比突破55%，預期今年將推升至60%，穩坐外銷龍頭。華城表示，AI推波助瀾，電力設備供不應求，預期未來五到十年將高度成長。士電預估，今年外銷占比提升至25%，強調今年是AI產業元年，相關擴廠規模將帶動電力需求爆發性成長。

亞力與中興電鎖定半導體晶圓廠與北美變壓器市場。亞力擬於美國成立子公司，強化與半導體客戶合作，確保交期穩定。中興電憑藉取得台積電設備及美國UL認證優勢，成功開發符合當地規範的GIS產品，並透過與美國在地客戶協作出貨。

法人指出，重電族群全面由本土電網轉向全球AI基建市場，商機想像空間巨大。

黃仁勳提到，輝達地位不可撼動，主因在於其AI伺服器具備全球最佳總擁有成本與能效。輝達致力讓生態繁榮，並確保GPU分配優先供應給數據中心已就緒的客戶。

業界分析，黃仁勳上述「電力就緒即算力就緒」邏輯，迫使CSP加速電力投資，進而為台廠提供長期訂單保障。隨著輝達AI晶片持續推進，高效能、低損耗的重電設備將成為市場主流，台廠在AI能源戰場的地位也將更加關鍵。

Podcast 華城 大同

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