馬斯克蓋晶圓廠 高價搶設備

知情人士透露，特斯拉執行長馬斯克的左右手已接洽應用材料（Applied Materials）、東京威力科創（Tokyo Electron）和科林研發（Lam Research）在內的晶片設備供應商，準備大膽投入他所謂的「Terafab」晶圓廠建設。

彭博資訊報導，特斯拉和SpaceX合資事業主管已徵詢一系列晶片製造設備的報價和交貨期，近幾周聯繫光罩、基板、蝕刻、沉積、清洗設備、測試機台在內設備廠商。

知情人士說，馬斯克團隊要求廠商儘速提供報價，希望以「光速」推進，例如曾在周五休假時，要求供應商在隔周的周一前就提出估價。

馬斯克旗下企業從未自行製造過半導體。然而他現在計劃要以會讓全球現有產能相形見絀的規模製造晶片，並從奧斯汀的一條試產線開始，利用特斯拉現有電動車廠和基礎設施。

知情人士透露，若供應商願意優先供貨給Terafab，馬斯克不惜付出遠高於報價的價碼。

目前尚未下定額訂單，因為還不清楚要採用哪種技術或在哪裡生產晶片，但第一步將是建設一條月產3,000片晶圓的試產線。另一位消息人士說，Terafab目標是在2029年前開始量產，然後再擴大規模。

Bernstein分析師估算，這項計畫將需要約5兆至13兆美元資本支出。