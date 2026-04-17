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台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積董座魏哲家。
台積董座魏哲家。

台積電（2330）昨（16）日於法說會公布上季大賺5,724.8億元，每股純益22.08元，同寫新猷，單季「雙率」同步飛越財測高標，看好本季營收有望再戰新高。董事長魏哲家強調，對台積電今年美元營收年增率超過30%充滿信心。

魏哲家於元月法說會預估，今年美元營收年增率將達近三成，昨天更新為「對年增率超過30%充滿信心」，顯示整體展望較三個月前更樂觀，進而上調全年營收成長目標。

台積電法說會重點
台積電法說會重點

台積電昨天普通股早盤開平走低，午盤過後翻紅，終場收歷史收盤新高價2,085元，上漲5元，市值衝上54.06兆元新高。惟股價在法說會前已先漲一波，法說會結束後，周四ADR早盤跌逾2.6%。

魏哲家提到，AI需求依舊非常強勁，預期全球AI加速器2024年至2029年營收年複合成長率（CAGR）仍朝偏高50%區間推進，是推動台積電先進製程與營運持續向上的主要動能。

魏哲家說，AI發展從生成式AI和查詢模式，轉向代理式AI及「指令與執行」模式，導致大型語言模型處理文本的符元（Token）消耗數量更上層樓，這正驅動運算能力需求不斷增長，也支持先進半導體強勁需求，客戶以及客戶的客戶（主要為雲端服務供應商）持續給予強烈訊號和正面展望。

台積電預估，以匯率假設基礎美元兌新台幣1：31.7計算，本季美元營收介390億美元至402億美元，可望續戰新高，中間值約396億美元，季增約10%，年增32%，季增幅優於法人與市場預估的6%至8%；單季毛利率估65.5%至67.5%、營益率56.5%至58.5%，「雙率」均有機會再寫新猷。

台積電說明，第2季毛利率持續看增，主因是更高的整體產能利用率及持續成本優化措施，包含生產效率提升，然而，此影響將有部分被來自海外晶圓廠的利潤稀釋抵銷。

談到定價策略，魏哲家強調：「客戶就是我們的夥伴」，不會採取劇烈調價，在協助客戶於各自市場取得成功之餘，台積電也能一同成長、取得應有價值，以擴充產能支援需求。

魏哲家說，台積電非常關注零組件價格上漲帶來的影響，尤其在消費品和價格敏感的終端市場。此外，中東地區的近期情勢亦對總體經濟帶來更多不確定性，因此正審慎規劃台積電業務，同時，將持續專注業務根本，進一步強化競爭地位。

ADR 台積電 營收

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