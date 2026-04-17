馬斯克自研晶片 致謝台積電 指稱AI5產品進入「設計定案」階段

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克稍早公告，自研的AI5晶片進展到「設計定案」（tape out）階段。他特別感謝台積電（2330）與三星電子支援代工生產，鼓舞特斯拉股價15日收盤大漲近8％，16日早盤跌1.2%。外界預期，AI5晶片順利推進，台積電與旗下創意都將受惠。

外電報導，馬斯克在旗下社群平台X貼文表示：「恭喜Tesla AI晶片設計團隊成功完成AI5的設計定案。AI6、Dojo3及其他令人興奮的晶片也正研發中。」市場解讀AI5達成關鍵目標，持續向量產階段邁進。

所謂設計定案是指在晶片設計底定後，電路圖送交至晶圓代工廠準備進入試產。AI5、AI6晶片為特斯拉下一代全自動駕駛（FSD）硬體核心晶片，Dojo3是特斯拉專為AI訓練設計的超級電腦「Dojo」第三代晶片。

馬斯克感謝台積電與三星支援，將這款晶片帶進生產，將成為有史以來產量最高的AI晶片之一，但卻出現烏龍事件。馬斯克將台積電標記為「@TaiwanSemi_TSC」，這是功率半導體元件大廠台半（TSC）的X平台帳號，台積電在X平台其實沒有官方帳號。

對這項標記錯對象的插曲，台半幽默留言回應，「人都會犯錯，OK的」；並在自家官方帳號表明：「歡迎您稱我們為TSC，但我們不是TSMC。」

台積電在先進製程領域獨占鰲頭，幾乎包辦所有AI相關巨頭高階晶片生產。市場推測創意負責AI5晶片的特殊應用IC（ASIC）設計服務案，但創意保持低調，沒有多談。

因為對晶片需求量大，特斯拉規劃與SpaceX合作，在德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，一座用於生產車輛與機器人所需晶片，另一座用於軌道資料中心晶片製造，英特爾近期也加入特斯拉這項Terafab巨型晶圓廠計畫。但先進製程除了技術，也考驗量產與提升良率的能力，產業界密切關注特斯拉自行生產晶片計畫能否順利實現。

Business Insider也報導，馬斯克旗下xAI正和程式編碼新創公司Cursor討論出租算力，Cursor預計租用xAI上萬組繪圖處理器（GPU），訓練新的Composer 2.5 AI模型。