快訊

判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克自研晶片 致謝台積電 指稱AI5產品進入「設計定案」階段

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克指出，自研的AI5晶片進展到「設計定案」階段，他特別感謝台積電與三星電子支援代工生產。
特斯拉執行長馬斯克指出，自研的AI5晶片進展到「設計定案」階段，他特別感謝台積電與三星電子支援代工生產。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克稍早公告，自研的AI5晶片進展到「設計定案」（tape out）階段。他特別感謝台積電（2330）與三星電子支援代工生產，鼓舞特斯拉股價15日收盤大漲近8％，16日早盤跌1.2%。外界預期，AI5晶片順利推進，台積電與旗下創意都將受惠。

外電報導，馬斯克在旗下社群平台X貼文表示：「恭喜Tesla AI晶片設計團隊成功完成AI5的設計定案。AI6、Dojo3及其他令人興奮的晶片也正研發中。」市場解讀AI5達成關鍵目標，持續向量產階段邁進。

所謂設計定案是指在晶片設計底定後，電路圖送交至晶圓代工廠準備進入試產。AI5、AI6晶片為特斯拉下一代全自動駕駛（FSD）硬體核心晶片，Dojo3是特斯拉專為AI訓練設計的超級電腦「Dojo」第三代晶片。

馬斯克感謝台積電與三星支援，將這款晶片帶進生產，將成為有史以來產量最高的AI晶片之一，但卻出現烏龍事件。馬斯克將台積電標記為「@TaiwanSemi_TSC」，這是功率半導體元件大廠台半（TSC）的X平台帳號，台積電在X平台其實沒有官方帳號。

對這項標記錯對象的插曲，台半幽默留言回應，「人都會犯錯，OK的」；並在自家官方帳號表明：「歡迎您稱我們為TSC，但我們不是TSMC。」

台積電在先進製程領域獨占鰲頭，幾乎包辦所有AI相關巨頭高階晶片生產。市場推測創意負責AI5晶片的特殊應用IC（ASIC）設計服務案，但創意保持低調，沒有多談。

因為對晶片需求量大，特斯拉規劃與SpaceX合作，在德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，一座用於生產車輛與機器人所需晶片，另一座用於軌道資料中心晶片製造，英特爾近期也加入特斯拉這項Terafab巨型晶圓廠計畫。但先進製程除了技術，也考驗量產與提升良率的能力，產業界密切關注特斯拉自行生產晶片計畫能否順利實現。

Business Insider也報導，馬斯克旗下xAI正和程式編碼新創公司Cursor討論出租算力，Cursor預計租用xAI上萬組繪圖處理器（GPU），訓練新的Composer 2.5 AI模型。

台積電 三星電子 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉上海廠要做機器人 推動馬斯克商業化願景

博通、Meta 愛情長跑 可望釋出更多訂單 廣達、緯穎等吃甜

AI需求強勁驅動台積電成長逾30% 法說會重點一次看

台積電將爭取輝達次世代LPU單！外資關切Groq 3流向三星 魏哲家妙答

相關新聞

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

台積電昨（16）日於法說會公布上季大賺5,724.8億元，每股純益22.08元，同寫新猷，單季「雙率」同步飛越財測高標，看好本季營收有望再戰新高。董事長魏哲家強調，對台積電今年美元營收年增率超過30%充滿信心。

台積Q1財報 創五個新高 雙率均飛越財測高標

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高；每股純益22.08元，改寫新猷；毛利率為66.2%，營益率為58.1%，「雙率」均飛越財測高標，同步改寫歷史紀錄。

AI發展「不能沒有電力」黃仁勳一席話 重電業提神

輝達執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

供不應求 台積電3奈米全球大擴產 衝刺先進封裝

台積電3奈米家族產能持續供不應求，董事長魏哲家昨（16）日在法說會宣布啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國以及日本擴產，以及加強跨製程技術產能優化，在7奈米、5奈米和3奈米之間彈性地產能支援，以因應客戶強勁需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。