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AI教父6月1日台北開講

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台北國際電腦展將於6月初登場，屆時輝達也將舉辦GTC Taipei 2026活動，公司執行長黃仁勳預計6月1日上午發表主題演講，搶先在同日下午電腦展開幕主題演講之前，揭曉驅動新一代AI的突破性技術進展。

輝達是當前AI霸主，黃仁勳在今年3月中舉辦的GTC 2026活動中，樂觀預期自家Blackwell與Vera Rubin這兩大平台於2027年帶來的營收將達1兆美元，讓外界對AI應用發展持續抱以不小期待。輝達在台灣有不少供應鏈，而且還被外界推算已躋身台積電最大客戶。

AI新浪潮不斷推進，輝達一舉一動都受到外界矚目，黃仁勳當時在GTC 2026活動中，展示接下來會推出的升級版Rubin Ultra平台，並公布下一世代架構平台Feynman預計2028年問世。外界也好奇，在相隔不到三個月後，黃仁勳在GTC Taipei 2026還要端出什麼菜。

回顧輝達去年舉辦GTC Taipei 2025活動，黃仁勳並擔綱台北國際電腦展首場主題演講，他在會中提及輝達將與鴻海、台積電及國科會，為台灣聯合打造AI基礎建設。他並在演講最後壓軸，宣布新的台灣總部將落腳北投士林。台北市政府2月已與輝達完成上述新台灣總部地上權簽約，並透露預計今年中動土，還表達希望力邀黃仁勳參與。因此外界也關注，這次黃仁勳6月訪台，除了電腦展相關行程，是否也會有出席新台灣總部相關活動的機會。

台積電 輝達 黃仁勳

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