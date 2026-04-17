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羅唯仁涉竊密 工研院院士資格被停

聯合報／ 記者馬瑞璿張宏業／台北報導

台積電前資深副總羅唯仁去年九月才剛獲選為工研院院士，就因涉嫌挾帶先進製程機密赴英特爾任職，不僅被台積電提告，檢調也以涉嫌違反「國家安全法」將羅唯仁列為被告偵辦。工研院表示，經工研院院士遴選委員會決議，停止羅唯仁院士資格。

工研院院士網頁顯示，羅唯仁簡介資料已從第十四屆院士的行列中拿下。據了解，這也是工研院設置院士以來，第一位遭停止院士資格的人士。

工研院自二○一二年設立第一屆院士，至今共頒授六十九位院士，院士背景多以科技發展為重，近年也有不少在醫學、生技領域有重大貢獻的人士被遴選為院士。而工研院過去遴選院士時，從未遇過院士被提告、被檢調搜索的情況，因此遴選院士機制從未明定院士資格停止、撤銷等評議機制。據了解，羅唯仁事件發生後，工研院在院士遴選辦法中增加「羅唯仁」條款。

羅唯仁去年十月已搭機前往美國，高檢署認為，羅涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，情節比台積電先前爆發三名工程竊取二奈米事件更嚴重，已威脅台灣半導體產業國際競爭力。辦案人員目前尚在過濾資料，釐清竊密內容，由於羅唯仁有逃亡之虞，未來若傳拘未到，將發布通緝。

據調查，羅唯仁去七月底從台積電退休前，影印了大批二奈米等相關機密資料，研判是「帶槍投靠」英特爾，檢調已查扣相關電磁紀錄等物證過濾。

台積電過往也曾發生高階主管攜帶團隊跳槽競爭對手陣營的事件。二○一四年，台積電創辦人張忠謀曾在法說會指出，十六奈米技術被三星超前，主要原因就是二○○九年離職的台積電前資深研發處長梁孟松，於二○一一年跳槽到三星，將技術帶入競爭對手公司。當年技術遭競爭對手超前的消息一經證實，大舉影響台積電股價。

二奈米是台積電目前最重要的先進製程技術，此次被羅唯仁帶往英特爾，外界擔心台積電技術外流，恐對台積電造成影響。不過，英特爾現任執行長陳立武卻是選擇力挺羅唯仁，表達外界所有指控皆無根據。陳立武也將在今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）擔任主題講者，預料羅唯仁案屆時也將成為關注焦點之一。

院士 台積電 工研院

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