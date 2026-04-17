特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

台積電昨開線上法說會，釋出台積電上季財報寫下營收、稅後純益、每股純益、毛利率、營業利益率等「五個新高」，尤其「雙率」均超越財測預期，讓法人圈驚艷。

而在台積電發布營收亮眼的好消息前，美國「時代雜誌」十五日公布二○二六年百大最具影響力人物名單，董事長魏哲家榜上有名，並由輝達執行長黃仁勳撰文介紹。他寫道，「魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電已超越晶片製造商的原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台。掌舵者是一名謙遜且自律的人，他是我認識超過廿年的領導者、合作夥伴與朋友。」

這份名單分為「藝術家」、「時代象徵」、「領袖」、「巨人」、「先鋒」、「革新者」等六項類別，魏哲家被列在先鋒類別。

而在法說會的提問環節，法人關切台積電如何因應TeraFab計畫，魏哲家說，晶圓代工產業具高門檻，興建一座新晶圓廠耗時約二至三年，後續量產與良率提升還需一至兩年時間，這還是順利的情況，整體周期長、資本密集，晶圓代工沒有捷徑可走，這也是台積電會拉高資本支出到五六○億美元上限的主要關鍵。

魏哲家指出，晶圓代工的基本規則永遠不會改變，需要技術領先、卓越的製造流程和客戶的信任。最重要的是，還有Jensen（輝達執行長黃仁勳）提到的服務，也感謝他的讚譽。

台積電幕僚補充說，依照魏哲家的說法，台積電不會讓已端上桌的菜跟競爭者分享，台積電會儘可能滿足客戶的需求，但現階段需求真的比預期還要強勁，因此台積電必須加速建廠速度，才能滿足客戶強勁訂單需求。

針對英特爾在晶圓代工領域的布局與競爭關係，魏哲家指出，英特爾既是客戶，同時也是強勁對手，台積電不會低估任何競爭者。

魏哲家也說，雖然同業也有先進封裝的能力，台積電不會放棄任何機會，同步擴充先進封裝的規模。因此除了CoWoS外，還包括因應晶片愈來愈大的扇出型面板級封裝（CoPoS），但現階段重心仍集中擴大CoWoS系列（包括 CoWoS-L、CoWoS-R）產能及SoIC等先進封裝。

此外，台積電預計六月四日舉行股東會，魏哲家在致股東報告書中提到，今年儘管總體經濟的不確定性持續存在，預期ＡＩ相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對台積先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長，並最大化股東價值。