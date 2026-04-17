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光通訊...工業富聯下個成長引擎
鴻海集團旗下工業富聯（FII）2025年營收能首度超車比亞迪與華為，關鍵在AI伺服器。鴻海（2317）跟輝達（NVIDIA）緊密合作，卡位AI新世代平台需求，帶動近年營收快速成長，AI業務堪稱近幾年「金雞母」，展望今年，工業富聯董事長鄭弘孟定調今年是光通訊元年，大力布局相關市場，是下個成長引擎。
AI產業對資料傳輸速度要求遽增，相較傳統以銅線傳輸，光通訊技術開啟算力「光進銅退」典範轉移，2026年被視為商轉元年。工業富聯昨（16）日在業績發表會指出，今年重點之一是布局光通訊市場，相關產品製造將在越南進行。工業富聯表示，持續與客戶合作推動下一代AI伺服器及液冷技術產品，布局共同封裝光學（CPO）和近封裝光學（NPO）等AI資料中心應用技術。
在AI伺服器布局，工業富聯2025年雲端服務商AI伺服器營收年成長超過三倍，去年第4季雲端服務商AI伺服器營收季增超過50%，年成長超過5.5倍。
在通訊及行動網路設備業務，工業富聯指出，2025年800G以上高速交換機業務營收年成長13倍，去年第4季800G以上高速交換機營收年成長超過4.5倍。
鴻海集團旗下鴻騰精密（FIT）亦布局CPO解決方案，今年首季宣布102.4T CPO External Laser Solution 已完成關鍵開發並進入產業合作驗證階段。
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