快訊

判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊...工業富聯下個成長引擎

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海集團旗下工業富聯（FII）2025年營收能首度超車比亞迪與華為，關鍵在AI伺服器。鴻海（2317）跟輝達（NVIDIA）緊密合作，卡位AI新世代平台需求，帶動近年營收快速成長，AI業務堪稱近幾年「金雞母」，展望今年，工業富聯董事長鄭弘孟定調今年是光通訊元年，大力布局相關市場，是下個成長引擎。

AI產業對資料傳輸速度要求遽增，相較傳統以銅線傳輸，光通訊技術開啟算力「光進銅退」典範轉移，2026年被視為商轉元年。工業富聯昨（16）日在業績發表會指出，今年重點之一是布局光通訊市場，相關產品製造將在越南進行。工業富聯表示，持續與客戶合作推動下一代AI伺服器及液冷技術產品，布局共同封裝光學（CPO）和近封裝光學（NPO）等AI資料中心應用技術。

在AI伺服器布局，工業富聯2025年雲端服務商AI伺服器營收年成長超過三倍，去年第4季雲端服務商AI伺服器營收季增超過50%，年成長超過5.5倍。

在通訊及行動網路設備業務，工業富聯指出，2025年800G以上高速交換機業務營收年成長13倍，去年第4季800G以上高速交換機營收年成長超過4.5倍。

鴻海集團旗下鴻騰精密（FIT）亦布局CPO解決方案，今年首季宣布102.4T CPO External Laser Solution 已完成關鍵開發並進入產業合作驗證階段。

比亞迪 布局 越南

延伸閱讀

新聿科切入輝達超微平台 4月22日擬每股112元登錄興櫃

國巨：AI 訂單看到下半年 受惠伺服器、資料中心等領域滲透率提高

新聿科大搶 AI 商機

博通 ASIC 接單熱 眾達沾光

相關新聞

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

台積電昨（16）日於法說會公布上季大賺5,724.8億元，每股純益22.08元，同寫新猷，單季「雙率」同步飛越財測高標，看好本季營收有望再戰新高。董事長魏哲家強調，對台積電今年美元營收年增率超過30%充滿信心。

台積Q1財報 創五個新高 雙率均飛越財測高標

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高；每股純益22.08元，改寫新猷；毛利率為66.2%，營益率為58.1%，「雙率」均飛越財測高標，同步改寫歷史紀錄。

AI發展「不能沒有電力」黃仁勳一席話 重電業提神

輝達執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

供不應求 台積電3奈米全球大擴產 衝刺先進封裝

台積電3奈米家族產能持續供不應求，董事長魏哲家昨（16）日在法說會宣布啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國以及日本擴產，以及加強跨製程技術產能優化，在7奈米、5奈米和3奈米之間彈性地產能支援，以因應客戶強勁需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。