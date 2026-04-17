光通訊...工業富聯下個成長引擎

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

2026-04-17 00:01