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工業富聯營收超車華為 鴻海旗下企業躍深圳三大製造巨頭之首
AI伺服器業務助攻，鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）2025年營收首度超越比亞迪與華為，全年營收達人民幣9,000億元（約新台幣4.17兆元），年增近五成，躍居深圳三大製造巨頭「華富比」（工業富聯、華為、比亞迪）之首，首度超越華為。
陸媒報導，深圳三大製造巨頭工業富聯、華為、比亞迪遠遠領先其他深圳企業，三大企業2025年營收規模均超過人民幣8,000多億元，第四名的立訊精密年營收僅人民幣3,000多億元。
工業富聯除了市值首次突破人民幣兆元，全年營收也逼近兆元門檻、達人民幣9,000億元，年增近五成，稅後純益人民幣352.86億元，年增51.9%，一舉超越華為、騰訊，從深圳實業企業第五名直升榜首。
陸媒分析，工業富聯緊抓AI浪潮，深度打入全球算力產業鏈，AI伺服器全球市占率逾40%。 2025年雲端運算事業營收人民幣6,026.79億元，年增88.7%，占總營收66.7%，AI伺服器營收年增逾三倍。
鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年看起來還是不錯的一年，四大產品中，雲端網路產品將維持強勁成長，AI還是最主要動能。AI持續帶動儲存以及運算的擴充的需求，劉揚偉對通用伺服器也保持樂觀看法。
華為2025年營收為人民幣8,809億元，年增2.1%，深耕通訊設備製造與終端研發，淨利則遠遠領先工業富聯與比亞迪。
近年來，華為的營收成長速度與「富比」相比緩慢，與兩大對手的營收差距縮減，2025年首次被工業富聯超越。
新能源龍頭比亞迪2025年營收人民幣8,039.65億元，年增3.4%，稅後純益人民幣326.19億元，海外銷售首次突破105萬輛，年增145%，新能源汽車銷售連續四年全球第一，儲能出貨量躍居全球第一。
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