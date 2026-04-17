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大立光力守高毛利 挑單生產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

記憶體缺貨漲價衝擊手機市場銷售，大立光（3008）董事長林恩平昨（16）日表示，記憶體漲價，導致手機成本上揚，確實（手機）銷售可能下滑，部分手機甚至降規，目前新廠規劃中，「有些毛利率不好的機種，我們就不會接。」

林恩平在元月法說會上坦言，因記憶體價格大漲，品牌商成本上揚，部分品牌商延後鏡頭規格升級，可能影響銷售下滑，以小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案。

昨天法說會上，法人追問，記憶體缺貨漲價是否仍持續影響客戶手機規格升級進展。林恩平的最新回應，顯見在新廠產能資源有限下，大立光仍以力守高毛利率為目標，挑單生產。

至於折疊手機機種，林恩平認為，折疊機鏡頭規格和其他一般手機沒有太大差異。外界預期，下半年蘋果除了iPhone 18系列新機外，首款折疊iPhone也是焦點。

iPhone 手機 林恩平

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