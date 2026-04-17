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大立光CPO新業務 動起來 董座林恩平談本業展望 下季產能滿載

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
大立光董事長林恩平首度揭露CPO新業務布局重心。
大立光董事長林恩平首度揭露CPO新業務布局重心。

大立光（3008）昨（16）日召開法說會，董事長林恩平首度證實切入共同封裝光學（CPO）應用已「動起來」，聚焦光纖陣列（FAU）元件及稜鏡製造等零組件，正準備送樣，預計通過客戶認證後，量產仍要部署一、兩年。

談到本季整體展望，林恩平表示，4月拉貨動能比3月差、5月比4月低，目前6月還看不到，但相較去年同期，4、5月表現好一些。雖然現在產能利用率沒有去年第4季滿，「但還是滿緊的」，依客戶訂單表現，第3季產能將達滿載。

大立光法說會重點
大立光法說會重點

大立光昨天法說會歷時40分鐘，法人重心均聚焦於CPO新業務。相較於元月法說會僅透露「有在研發CPO」，林恩平昨天首度揭露大立光CPO新業務布局重心。

林恩平表示，目前主要做FAU這段，以提供元件為優先；FAU元件之外，稜鏡製造也是重點，目前也要買光纖，光纖相關塑件也會涉獵。相較於手機鏡頭的製造工藝，林恩平說：「FAU在對位精度的要求高非常多。」

他說明，FAU產品痛點在於「如何精準對位，對得更準、更快」。大立光不能說自己是領先的，但快速對芯是光學擅長的領域，目前FAU元件及稜鏡均以玻璃鏡片為主，若送樣順利，未來考慮整合相關元件以模組出貨。

法人追問，CPO相關機台是否能與現有手機鏡頭共用，林恩平回應，除了對位之外，其他機台設備都要自己開發設計，因為沒有這麼多Channel，這牽涉到很多零組件。

他強調，對位精度及元件精度都很重要，現在大立光可以自己開發設備，要看客戶開的這個規格是否有人可達到每個點的精準對位，減少光的耗損。

談及可變光圈鏡頭進展，林恩平表示，下半年新機規格也差不多敲定（lock down），對檢測的要求很高。市場預期，第3季將亮相的新一代iPhone 18系列旗艦新機將首度搭載可變光圈鏡頭，視為iPhone鏡頭近年最重要升級，大立光為主力供應商，也是推升大立光下半年獲利一大重心。

法人追問目前大立光拓展CPO業務，內部若遇到與手機業務搶資源，該如何安排？林恩平表示，總是有優先順序（Priority），現在CPO排最首位，CPO要等FAU先衝出來才有其他的，但手機是主業務（Main Business），也不能放。

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林恩平 大立光 CPO

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