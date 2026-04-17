魏哲家，入列百大影響力人物

美國《時代雜誌》（TIME）公布2026年百大最具影響力人物名單，台積電董事長魏哲家入選，並由輝達執行長黃仁勳撰文介紹，盛讚魏哲家在初期就「慧眼」發現全球科技趨勢轉變，幫助點燃當前的AI革命。

《時代雜誌》2026年百大最具影響力人物名單，分為「藝術家」、「時代象徵」、「領袖」、「巨人」、「先驅」及「創新者」等六類。魏哲家列在「先驅」類別，Google母公司字母執行長皮伽和英特爾執行長陳立武則被列於「巨人」類別。

黃仁勳指出，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電（2330）已超越晶片製造商的原始定位，成為整體產業賴以建立的科技平台。魏哲家「謙遜且自律，是我已認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友」。

他表示，全球運算系統從行動裝置優先轉向AI優先，魏哲家很早就意識到這個轉折，協助台積電從單純的晶圓代工，轉型為打造以複雜的3D封裝組裝、很快與矽光子技術結合的整合晶片系統，這種演進讓輝達的AI超級電腦成為可能，幫助點燃當前的AI革命。