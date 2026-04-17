魏哲家看對手 建廠沒捷徑

談到英特爾、特斯拉大力發展晶圓製造，可能帶來的競爭議題，台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日表示，英特爾和特斯拉都是台積電的客戶，台積電也視英特爾為強大的競爭對手，絕不低估他們，但話雖如此，擴充產能沒有捷徑（no shortcuts）可走。

魏哲家說，晶圓代工的基本規則永遠不會改變，需要技術領先、卓越的製造流程和客戶的信任。最重要的是，還有Jensen（輝達執行長黃仁勳）提到的服務，也感謝他（黃仁勳）的讚譽。

魏哲家重申，建立一座新廠需要二到三年的時間，沒有捷徑可走，而且拉升產能還需要一到二年，「這是晶圓代工產業的根本」。台積電持續努力贏得客戶，對技術實力非常有信心，並正在竭盡全力爭取每一筆商機。