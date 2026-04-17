快訊

判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家看對手 建廠沒捷徑

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導

談到英特爾、特斯拉大力發展晶圓製造，可能帶來的競爭議題，台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日表示，英特爾和特斯拉都是台積電的客戶，台積電也視英特爾為強大的競爭對手，絕不低估他們，但話雖如此，擴充產能沒有捷徑（no shortcuts）可走。

魏哲家說，晶圓代工的基本規則永遠不會改變，需要技術領先、卓越的製造流程和客戶的信任。最重要的是，還有Jensen（輝達執行長黃仁勳）提到的服務，也感謝他（黃仁勳）的讚譽。

魏哲家重申，建立一座新廠需要二到三年的時間，沒有捷徑可走，而且拉升產能還需要一到二年，「這是晶圓代工產業的根本」。台積電持續努力贏得客戶，對技術實力非常有信心，並正在竭盡全力爭取每一筆商機。

特斯拉 晶圓代工 台積電

延伸閱讀

台積電法說會／談Terafab與英特爾競爭 魏哲家2關鍵字回應

台積電法說會／首度上修全年美元展望 魏哲家：對年成長逾30%充滿信心

台積電魏哲家致股東報告書：有信心持續優於產業成長 最大化股東價值

台積電將爭取輝達次世代LPU單！外資關切Groq 3流向三星 魏哲家妙答

相關新聞

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

台積電上調營收展望 本季營運可望再寫新猷

台積電昨（16）日於法說會公布上季大賺5,724.8億元，每股純益22.08元，同寫新猷，單季「雙率」同步飛越財測高標，看好本季營收有望再戰新高。董事長魏哲家強調，對台積電今年美元營收年增率超過30%充滿信心。

台積Q1財報 創五個新高 雙率均飛越財測高標

台積電昨（16）日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高；每股純益22.08元，改寫新猷；毛利率為66.2%，營益率為58.1%，「雙率」均飛越財測高標，同步改寫歷史紀錄。

AI發展「不能沒有電力」黃仁勳一席話 重電業提神

輝達執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

供不應求 台積電3奈米全球大擴產 衝刺先進封裝

台積電3奈米家族產能持續供不應求，董事長魏哲家昨（16）日在法說會宣布啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國以及日本擴產，以及加強跨製程技術產能優化，在7奈米、5奈米和3奈米之間彈性地產能支援，以因應客戶強勁需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。