台積電今年資本支出不變

台積電（2330）昨（16）日在法說會上表示，維持原訂2026年資本支出520億美元至560億美元不變，但預估將接近上緣，若達成相關目標，仍是歷史新高紀錄。另外，中東戰事打亂氣體與天然氣供應，台積電與政府及夥伴緊密合作，不預期會造成短期影響。

台積電今年首季資本支出約111億美元，較2025年第4季115.1億美元略降。台積電強調，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。未來幾年，憑藉強大的技術領先地位和差異化優勢，將有能力掌握產業的結構性需求，包括及5G、AI、高速運算（HPC）等大趨勢。

台積電指出，資本支出提高不影響配息政策，致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的每股現金股利。

中東戰爭打亂氣體供應，台積電強調，與供應商緊密合作，強化供應鏈韌性和永續性，原物料供應對營運不預期產生任何短期影響。

能源方面，台積電與台電和政府緊密合作，確保穩定且足夠的能源供應。目前政府宣布確保液化天然氣的充足供應，且至少可維持至5月，加上政府積極確保備援方案，不預期營運會有任何短期影響。