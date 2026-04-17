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台積Q1財報 創五個新高 雙率均飛越財測高標

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積電16日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高。 路透
台積電16日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高。 路透

台積電（2330）昨（16）日舉行線上法說會，公布上季稅後純益5,724.8億元，創新高；每股純益22.08元，改寫新猷；毛利率為66.2%，營益率為58.1%，「雙率」均飛越財測高標，同步改寫歷史紀錄。

台積電上季財報寫下營收、稅後純益、每股純益、毛利率、營益率等「五個新高」，獲利表現再度「好到破表」，尤其「雙率」均超越財測預期，法人圈驚艷。

台積電近六季毛利率與EPS
台積電近六季毛利率與EPS

以首季共90天估算，台積電平均一天大賺約63.6億元，每小時進帳約2.65億元，透露在AI與高速運算（HPC）需求強勁帶動下，台積電獲利引擎全速運轉，宛如一台火力全開的「超級印鈔機」。

台積電結算，首季營收1.13兆元，毛利率66.2%，季增3.9個百分點，年增7.4個百分點；營益率58.1%，季增4.1個百分點、年增9.6個百分點；稅後純益5,724.8億元，季增13.2%，年增58.3%；純益率50.5%，季增2.2個百分點，年增7.4個百分點，每股純益22.08元。

台積電前一次法說會預估，首季美元營收約346億美元至358億美元，毛利率63%至65%，營益率54%至56%；昨天公布首季美元營收實績為359億美元、毛利率66.2%、營益率58.1%，三項指標全數飛越財測高標。

台積電董事長魏哲家表示，首季營運表現出色，主要受惠領先的製程需求強勁。

台積電財務長黃仁昭指出，首季毛利率走升，主要受惠於成本改善、產能利用率提升，以及較有利的匯率條件；營益率同步上揚，則反映營運槓桿效益持續發揮。

黃仁昭補充，首季存貨天數升至80天，較前一季增加六天，主要反映2奈米製程進入拉升階段，以及3奈米需求持續強勁；單季營運現金流入約6,990億元，資本支出約3,510億元（約111億美元），顯示公司仍持續加大投資力道，支應先進製程與高階需求成長。

台積電表示，從應用與製程結構來看，首季營收仍由高速運算撐起半邊天，占比達61%，之後依序為智慧手機26%、物聯網6%、車用4%、數位消費電子1%、其他2%。

若以製程占比觀察，首季3奈米占25%、5奈米占36%、7奈米占13%，合計先進製程（7奈米及以下）占74%，顯示AI／高速運算需求仍持續推升產品組合朝先進節點移動。

營收 台積電 魏哲家

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