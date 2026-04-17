聽新聞
0:00 / 0:00

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

聯合報／ 記者簡永祥尹慧中藍鈞達、編譯黃淑玲／綜合報導
美國「時代雜誌」十五日公布二○二六年百大最具影響力人物名單，台積電董事長魏哲家上榜，輝達執行長黃仁勳在介紹文提到，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一，無疑是這個時代最具影響力的人物。圖／時代雜誌官網
美國「時代雜誌」十五日公布二○二六年百大最具影響力人物名單，台積電董事長魏哲家上榜，輝達執行長黃仁勳在介紹文提到，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一，無疑是這個時代最具影響力的人物。圖／時代雜誌官網

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

平均一天大賺六十三億元

台積電昨舉行法說會，獲利表現再度「好到破表」，首季毛利率、營業利益率分別衝上百分之六十六點二、五十八點一，雙雙改寫單季歷史新高；單季稅後純益五七二四點八億元、每股純益廿二點○八元，同步登頂，凸顯在ＡＩ與高速運算（ＨＰＣ）需求強勁帶動下，台積電宛如一台火力全開的「超級印鈔機」。以首季九十天估算，台積電平均一天大賺約六十三點六億元，等於每小時進帳約二點六五億元，吸金速度驚人。

魏哲家指出，台積電決定在台、美、日本同步擴建三奈米新廠，其中台灣新建產能訂明年上半年量產，美國三奈米新產能下半年銜接；日本升級三奈米新廠則在後年量產，打破歷年製程節點推進到一定產能就不再擴充的紀錄。而台積電不僅蓋新廠滿足客戶需求，也計畫透過製程調整，在增建新廠未完成前，提升三奈米產量，以滿足客戶超乎預期的強勁需求。

在回應法人關切訂單是否跑到競爭同業時，魏哲家說，「台積電並不考慮給別人機會。」這也是台積電從今年起，未來三年會投注龐大資本支出進行三奈米擴產的原因。

台積電將年初原訂的五二○億至五六○億美元的資本支出區間，上修至五六○億美元上緣，台積電財務長黃仁昭指出，「從這個訊號，就已明確表達台積電對未來ＡＩ晶片訂單成長，有高度信心」。

台積電昨天股價反映營收和獲利亮麗表現，以上漲五元、二○八五元作收，改寫歷史新高價；市值攀升至五十四兆元，創上市公司最高市值紀錄。不過，台積電股價在法說會前已先漲一波，周四ＡＤＲ早盤跌逾百分之二點六。

台灣被視為AI硬體代名詞

台股大盤昨天上漲四○九點、收在三萬七一三二點，指數再創新高，市值持續成長。彭博資訊報導，截至十五日，台股市值上升至四點一四兆美元，超越英國股市的四點○九兆美元，成為全球第七大股市。台股指數已收復中東戰爭引發的跌幅。在強勁營收成長帶動下，權值股台積電刷新歷史新高，凸顯台積電在全球ＡＩ供應鏈的關鍵角色。

以台積電去年底收盤價一五五○元計算，今年以來已上漲五三五元、漲幅百分之卅四點五。漲幅高於大盤平均，扮演台股上攻關鍵引擎。Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理主管Yoon Ng表示，「台灣持續被視為ＡＩ硬體代名詞。只要ＡＩ的資本支出動能維持不變，資金流入將持續支撐市場」。

台北 台股 美國

延伸閱讀

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

台積電先進製程訂單滿手！本季營收估再增一成 與獲利續創新高可期

AI需求太狂 魏哲家：台積電在南科、美日廠擴增3奈米產線

台積電法說會／3奈米供不應求加速擴產 啟動全球計畫、海內外大擴充

相關新聞

AI訂單強勁 台積電同步擴建台美日3奈米新廠

「護國神山」台積電業績亮眼，台北股市指數續創新高。台積電董事長魏哲家昨天表示，「訂單非常強勁」，預估全年營收成長超過三成，優於預期；而為滿足客戶需求，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，打破歷年來設定製程月產上限，全力衝刺，滿足客戶對先進製程強勁需求。

特斯拉計畫自建晶圓廠 魏哲家：晶圓代工沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克推動TeraFab計畫自建晶圓廠，並結盟英特爾和三星，台積電董事長魏哲家表示，晶圓代工沒有捷徑可走，特斯拉與英特爾都是台積電的客戶，將持續爭取相關業務；台積電核心優勢仍在技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出關鍵。

黃仁勳喊 AI 時代電力好重要 大同、華城、中興電迎大商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受Podcast訪談提到，先進封裝產能不足、晶片短缺等供應鏈瓶頸預計兩、三年內即可化解，但AI（人工智慧）發展真正長期制約在能源，直言「不能在沒有電力情況下建立一個工業」。

羅唯仁涉竊密 工研院院士資格被停

台積電前資深副總羅唯仁去年九月才剛獲選為工研院院士，就因涉嫌挾帶先進製程機密赴英特爾任職，不僅被台積電提告，檢調也以涉嫌違反「國家安全法」將羅唯仁列為被告偵辦。工研院表示，經工研院院士遴選委員會決議，停止羅唯仁院士資格。

和椿布局台灣智動化市場 推出三款AI機器人

和椿科技（6215）16日與全球服務機器人品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同舉辦 2026 新品發布會，正式推出三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

大立光自研機台拚突圍 林恩平定調CPO為優先專案：明後年看可行性

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行2026年第一季法人說明會。大立光昨日受矽光子與CPO相關題材消息帶動，昨日股價強勢漲停觀望。今大立光執行長林恩平親自釋疑，坦言CPO（共同封裝光學）與FAU（光纖陣列單元）是具潛力的全新產品、研發的順序優先於機器人或車用，公司還自主研發相關設備，但需要一至兩年的時間建置產線，「這個project（案子）本來就不是今年可以量產的，它在看明年或後年有沒有可行性，」林恩平說，現在還在進行可行性評估，「這個規格並不一定大家都做得出來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。