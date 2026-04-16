蘋果產品再生材料用量30%創新高 邁向碳中和目標

蘋果公司（Apple）今天公布年度「環境進度報告」，說明邁向2030年整體營運碳中和的進展，並宣布2025年所有出貨產品中，來自再生材料的內容物達到創紀錄的30%。

蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）表示，在業務的各個層面，蘋果都展現創新與合作如何將宏大的想法與大膽的目標轉化為可衡量的成果。從擴大再生材料的使用，到包裝去除塑膠，蘋果正建立新的標準，激勵蘋果持續精進，並為人類與地球的福祉更加努力。

除了去年所有出貨產品達到30%再生材料以外，蘋果去年也在特定零組件的再生材料使用方面達成多項目標。現在所有蘋果設計的電池皆採用100%再生鈷金屬，所有磁石皆採用100%再生稀土元素；所有蘋果設計的印刷電路板，皆採用100%再生鍍金與錫焊料。

蘋果於去年完成轉用100%纖維製包裝，實現2025年包裝去除塑膠的承諾。在過去10年間，蘋果的工程師和設計師開發常見包裝元件的替代方案，將塑膠保護片與托盤以負責任來源紙材製成的版本取代。

在產品中擴大使用再生材料的同時，蘋果也正在開發新技術，將裝置上可回收的材料最大化。蘋果在加州先進回收中心（Advanced Recovery Center），推出一條全新世界級電子產品回收產線Cora，透過精密粉碎與先進感測技術，讓材料回收率顯著高於業界基準。

此外，蘋果拆解機器人Daisy位於荷蘭及美國，目前可拆解36種iPhone型號，回收更多內部材料，每台Daisy每年可處理約120萬台iPhone。另一台機器人Dave專門拆解觸覺引擎Taptic Engine，回收珍貴的稀土磁鐵、鎢及鋼材。

蘋果先前推出的平價筆記型電腦MacBook Neo，是歷來碳排量最低的MacBook，再生材料含量達60%，為所有蘋果裝置最高，包括電池採用100%再生鈷金屬，以及所有磁石採用100%再生稀土元素。