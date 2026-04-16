快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

和椿攜手戰略合作夥伴 三款 AI 機器人齊發、全面布局台灣智動化市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
和椿科技攜手普渡機器人發表三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域。和椿提供
和椿科技攜手普渡機器人發表三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域。和椿提供

和椿（6215）科技16日與全球服務機器人領導品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同舉辦2026新品發布會，正式發表三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

和椿科技副董事長張以昇強調，此次三大系列新品的發布，是和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。

和椿受惠AI智慧製造需求強勁，帶動自動化設備、機器人等核心業務穩健成長，今年第1季合併營收7.73億元、年增58.7%，創歷年同期新高，營運呈淡季不淡，公司也看好AI機器人應用領域擴大，提供長期的營收增長動能。

張以昇指出，傳統自動化設備往往需要高度結構化的作業環境與大量人工輔助，難以因應製造現場、工業廠區、商業空間等多變場景。如何讓機器人從「執行指令」進化為「主動判斷」，已成為各產業智動化升級的核心命題。

對此，張以昇說，和椿深耕自動化逾40年，最清楚台灣產業現場的真實需求。透過與頂尖機器人夥伴的深度合作，能將先進的AI機器人技術，轉化為企業可立即部署、直接創造效益的解決方案。

和椿自2023年聚焦智慧機器人領域以來，以智慧製造、智慧物流及智慧服務三大方向為核心，致力提供一站式機器人解決方案。此次攜手的普渡機器人，在AI機器人核心技術持續突破，期望透過本次推出的全新產品，解決台灣市場的產業需求。

在商用與工業清潔領域，此次發表的AI大型洗地機器人，搭載3D視覺感知系統，以每小時逾1,800坪的清潔效率，徹底重構大型場域的清潔作業模式。

在工業巡檢與安全防護方面，自主導航四足機器人以IP67工業級防護規格，提供全天候主動預警能力，適用於製造、能源、交通與物業管理等關鍵產業的巡檢、運輸與探勘任務。

在工業物料搬運方面，此次新增150公斤輕載重工業配送機器人，與既有300公斤、600公斤機型共同構成完整載重序列，特別適合注塑、3C電子、倉儲物流等場域快速導入。

展望未來，雙方將持續結合各自的技術優勢與市場洞察，針對台灣產業特性推出更多機器人解決方案，協助企業在人力挑戰與產業升級的雙重壓力下，以智慧機器人加速數位轉型、強化營運韌性，共同開創更廣闊的智動化未來。

和椿副董事長張以昇強調，此次三大系列新品的發布，是和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。和椿提供
和椿副董事長張以昇強調，此次三大系列新品的發布，是和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。和椿提供

機器人 營收 科技

延伸閱讀

盟立揪伴 進擊機器人

AI 重塑半導體版圖！資誠報告：2030年市場規模衝破1兆美元

3分鐘內生成一套家居設計方案 「智能空間第一股」群核科技消博會秀新技術

全家開放4400店當AI試驗場！每案最高20萬補助拚零售創新落地

相關新聞

和椿布局台灣智動化市場 推出三款AI機器人

和椿科技（6215）16日與全球服務機器人品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同舉辦 2026 新品發布會，正式推出三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

大立光自研機台拚突圍 林恩平定調CPO為優先專案：明後年看可行性

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行2026年第一季法人說明會。大立光昨日受矽光子與CPO相關題材消息帶動，昨日股價強勢漲停觀望。今大立光執行長林恩平親自釋疑，坦言CPO（共同封裝光學）與FAU（光纖陣列單元）是具潛力的全新產品、研發的順序優先於機器人或車用，公司還自主研發相關設備，但需要一至兩年的時間建置產線，「這個project（案子）本來就不是今年可以量產的，它在看明年或後年有沒有可行性，」林恩平說，現在還在進行可行性評估，「這個規格並不一定大家都做得出來」。

柯勝峯轉戰拓連科技董事長 推AI自主充電管理平台

前光陽（KYMCO）董事長柯勝峯有新動向，電動車基礎設施廠商拓連科技（Noodoe Group Inc.）今天宣布，柯勝...

台積電送員工禮6選1！網9999元徵「晶圓蒸盤」電鍋 天藍色行李箱讓1檔股再飆漲停

台積電福委會每年送給員工的禮物都會引起外界好奇與關注，去年一款銀色行李箱曾在蝦皮購物賣場喊出近50萬元價格。2026年即將送出「好禮6選1」，包括…

ASML 報喜！上季財報優於預期 二度上調展望 台積電好彩頭

全球半導體微影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）昨（15）日公布上季財報優於市場預期，並二度上調本年度營收展望，執行長傅凱高喊：「客戶正加速產能擴張計畫，在可預見的未來，供應將無法滿足需求」。

ASML 二度調高年度營收展望 協力廠這一波要忙到2028

艾司摩爾（ASML）二度調高年度營收展望，意味出貨動能強勁，家登、帆宣等艾司摩爾台灣關鍵夥伴也將迎來更多訂單。帆宣董座高新明預告：「這一波訂單要忙到2028年」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。