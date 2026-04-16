和椿攜手戰略合作夥伴 三款 AI 機器人齊發、全面布局台灣智動化市場

和椿（6215）科技16日與全球服務機器人領導品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同舉辦2026新品發布會，正式發表三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

和椿科技副董事長張以昇強調，此次三大系列新品的發布，是和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。

和椿受惠AI智慧製造需求強勁，帶動自動化設備、機器人等核心業務穩健成長，今年第1季合併營收7.73億元、年增58.7%，創歷年同期新高，營運呈淡季不淡，公司也看好AI機器人應用領域擴大，提供長期的營收增長動能。

張以昇指出，傳統自動化設備往往需要高度結構化的作業環境與大量人工輔助，難以因應製造現場、工業廠區、商業空間等多變場景。如何讓機器人從「執行指令」進化為「主動判斷」，已成為各產業智動化升級的核心命題。

對此，張以昇說，和椿深耕自動化逾40年，最清楚台灣產業現場的真實需求。透過與頂尖機器人夥伴的深度合作，能將先進的AI機器人技術，轉化為企業可立即部署、直接創造效益的解決方案。

和椿自2023年聚焦智慧機器人領域以來，以智慧製造、智慧物流及智慧服務三大方向為核心，致力提供一站式機器人解決方案。此次攜手的普渡機器人，在AI機器人核心技術持續突破，期望透過本次推出的全新產品，解決台灣市場的產業需求。

在商用與工業清潔領域，此次發表的AI大型洗地機器人，搭載3D視覺感知系統，以每小時逾1,800坪的清潔效率，徹底重構大型場域的清潔作業模式。

在工業巡檢與安全防護方面，自主導航四足機器人以IP67工業級防護規格，提供全天候主動預警能力，適用於製造、能源、交通與物業管理等關鍵產業的巡檢、運輸與探勘任務。

在工業物料搬運方面，此次新增150公斤輕載重工業配送機器人，與既有300公斤、600公斤機型共同構成完整載重序列，特別適合注塑、3C電子、倉儲物流等場域快速導入。

展望未來，雙方將持續結合各自的技術優勢與市場洞察，針對台灣產業特性推出更多機器人解決方案，協助企業在人力挑戰與產業升級的雙重壓力下，以智慧機器人加速數位轉型、強化營運韌性，共同開創更廣闊的智動化未來。