台灣首宗數位建設促參案 數發部發布「AI算力中心BOO案」政策公告

人工智慧（AI）已成為現代生活的核心。為了讓台灣在人工智慧（AI）浪潮中保持領先，數位發展部於4月15日正式發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，本案採促進民間參與模式，徵求企業投入建置「AI算力中心」，不僅是我國首宗指標型數位建設促參案，更象徵政府與民間攜手建構完善國家算力基礎設施的決心。

數發部表示，本案將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，並以BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。

在建設規模方面，申請機構的投資總額（不含土地）須達3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。此外，為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到「15 PetaFLOPS」（即每秒執行15千兆次計算）以上，以提供強大能量支持精準醫療、智慧交通及各項國家級AI技術研發。

數發部指出，AI算力中心建設關係到全民福祉，是一項攸關公共利益的重大投資計畫，參與機構應規劃一定比例的算力，提供政府機關及學術研究單位無償或優惠使用，並協助台灣中小企業以合理成本取得算力資源，促進產業轉型升級。同時，亦鼓勵業者針對地方民眾或弱勢族群提出優惠方案，確保科技進步的成果能照顧到社會每一個角落。

在享受AI便利的同時，資通安全更是重中之重。數發部要求，算力中心必須遵循「資通安全管理法」相關規範，包含建立完善的異地備援及持續營運計畫，確保在任何突發狀況下，國家的關鍵資料與基礎設施都能得到最嚴密的保護，強化科技自主韌性。

本案申請期限至115年5月14日下午5時止，誠摯邀請具備技術實績與創新能力企業踴躍提案。數發部將持續努力，讓「算力」成為推動台灣進步的動力，與全體國人共同邁向智慧新時代。