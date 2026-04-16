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TrendAI、Anthropic策略性合作 強化AI威脅研究、推動AI原生創新

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
趨勢科技旗下TrendAI攜手Anthropic擴大在AI資安領域領導地位。圖／趨勢科技提供
趨勢科技旗下TrendAI攜手Anthropic擴大在AI資安領域領導地位。圖／趨勢科技提供

趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI宣布，與Anthropic展開策略性合作，將Claude模型嵌入其平台中，TrendAI將運用Claude強化弱點發掘，確保在真實世界中能有效降低風險。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，TrendAI的成立就是為了定義AI資安這個新類別。「我們下一階段的重點，是透過攜手Anthropic，將這個願景推向全球。期望雙方在資安研究、防禦與創新上有廣泛且具策略性的合作，共同形塑未來AI資安的發展方向。」

TrendAI採用Claude的應用橫跨威脅研究、降低真實世界風險、平台創新，以及全球市場推廣，涵蓋範圍從弱點發掘、自動化防禦、AI原生營運等完整的AI資安生命週期。

Anthropic資安市場推進（GTM）負責人Ash Alhashim表示，「透過Claude為TrendAI Vision One及TrendAI Zero Day Initiative（ZDI）和Pwn2Own等計畫提供動能，TrendAI正在推動弱點發掘與通報的下一個進化階段，讓資安防禦更具優勢。」

TrendAI與Anthropic的合作重點，包括強化人工智慧（AI）威脅研究、推動AI原生創新。

在強化AI威脅研究方面，TrendAI正在擴大其威脅研究規模，透過建立在TrendAI ZDI旗下Pwn2Own Berlin競賽等成熟計畫的基礎上，以應對AI攻擊面持續擴大的挑戰。此作法可將真實世界中的弱點發掘導入AI系統，在進入實際生產環境之前，協助識別並解決關鍵弱點。

在推動AI原生創新方面，Anthropic的Claude模型將為TrendAI的平台創新提供動能，強化代理式工作流程、自動化與AI原生資安營運。這將協助企業降低雜訊、加快反應速度，並在導入AI的同時，讓資安能力能隨之擴展。

本次合作宣布之際，TrendAI也將於5月在美國亞利桑那州鳳凰城舉辦Spark Leadership Exchange大會，屆時將迎來超過600位資安領袖Anthropic將與其他產業領導者一同登上活動舞台，展現雙方共同塑造AI資安未來的承諾，並直接與全球企業領袖互動交流。

資安 平台 趨勢科技

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