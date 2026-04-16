和椿布局台灣智動化市場 推出三款AI機器人

和椿科技（6215）16日與全球服務機器人品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同舉辦 2026 新品發布會，正式推出三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，為台灣各產業提供更全面的機器人解決方案。

面對全球 AI 應用加速落地與台灣產業轉型的雙重驅動力，企業對能在複雜環境中自主作業的智慧機器人需求快速攀升。傳統自動化設備往往需要高度結構化的作業環境與大量人工輔助，難以因應製造現場、工業廠區、商業空間等多變場景。如何讓機器人從「執行指令」進化為「主動判斷」，已成為各產業智動化升級的核心命題。

對此，和椿科技副董事長張以昇表示：「和椿科技深耕自動化逾 40 年，我們最清楚台灣產業現場的真實需求。透過與頂尖機器人夥伴的深度合作，我們能將先進的 AI 機器人技術，轉化為企業可以立即部署、直接創造效益的解決方案，這正是和椿科技在智動化時代最核心的價值所在。」

和椿以智慧製造、智慧物流及智慧服務三大方向為核心，此次攜手的策略夥伴普渡機器人，在AI機器人核心技術持續突破，期望透過本次推出的全新產品，解決台灣市場的產業需求。

在商用與工業清潔領域，此次發表的 AI 大型洗地機器人，以每小時逾 1,800 坪的清潔效率，徹底重構大型場域的清潔作業模式。機器人搭載 3D 視覺感知系統，可在停車場等複雜動態環境中精準識別障礙、自主避障，並採「前掃後洗」整合結構，一次完成乾濕垃圾清潔，讓清潔管理從被動應對升級為全天候自主維護。

在工業巡檢與安全防護方面，自主導航四足機器人以 IP67 工業級防護規格，提供全天候主動預警能力，有效填補人工巡檢的時間與地域盲點。機器人備有足式與輪式兩款，可穿越城市道路、山野地形與階梯等複雜場景，廣泛適用於製造、能源、交通與物業管理等關鍵產業的巡檢、運輸與探勘任務。

在工業物料搬運方面，此次新增 150 公斤輕載重工業配送機器人，與既有 300 公斤、600 公斤機型共同構成完整載重序列，滿足不同產業場域多元需求。新機型主打「開箱即用」，最快 1 小時即可投入產線，無需改造現場環境，特別適合注塑、3C 電子、倉儲物流等場域快速導入。最小 60 公分通道寬度的設計，可靈活穿梭狹窄工業通道，支援人機混合作業，協助企業將物料搬運效率提升 40% 至 60%。

本次三大系列新品的發布，是和椿科技與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。展望未來，雙方將持續結合各自的技術優勢與市場洞察，針對台灣產業特性推出更多機器人解決方案，協助企業在人力挑戰與產業升級的雙重壓力下，以智慧機器人加速數位轉型、強化營運韌性，共同開創更廣闊的智動化未來。