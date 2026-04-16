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大立光自研機台拚突圍 林恩平定調CPO為優先專案：明後年看可行性

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光執行長林恩平坦言CPO（共同封裝光學）與FAU（光纖陣列單元）是具潛力的產品。圖／本報資料照片
大立光執行長林恩平坦言CPO（共同封裝光學）與FAU（光纖陣列單元）是具潛力的產品。圖／本報資料照片

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行2026年第一季法人說明會。大立光昨日受矽光子與CPO相關題材消息帶動，昨日股價強勢漲停觀望。今大立光執行長林恩平親自釋疑，坦言CPO（共同封裝光學）與FAU（光纖陣列單元）是具潛力的全新產品、研發的順序優先於機器人或車用，公司還自主研發相關設備，但需要一至兩年的時間建置產線，「這個project（案子）本來就不是今年可以量產的，它在看明年或後年有沒有可行性，」林恩平說，現在還在進行可行性評估，「這個規格並不一定大家都做得出來」。

大立光今日公布第一季業績表現，首季營收155.44億元，季減10%、年增7%；毛利率49.4%，高於去年第4季的47.75%，低於去年同期的54.6%；業外收入14.75億元，本期淨利61.23億元，季減9%，年減5%，每股稅後純益（EPS）46.63元。累計今年第1季合併營收較去年同期成長7%至155.44億元。

展望第二季，林恩平表示：「4月跟5月看起來會比三月差一點，六月還看不到」，產能利用率部分，產能利用率雖並未較去年第四季好，「但還是蠻緊的。」但是若與去年營運相較，林恩平則透露，4月和5月的營運，看起來又比去年同期好一些。

本業部分，第一季鏡頭出貨仍以千萬畫素以上為大宗，包括2000萬畫素以上占10%到20%，千萬畫數至2000萬畫素占60%至70%，800萬畫素以下占10%以下，其他占10%至20%。公司後續的毛利率要依據客戶拉貨機種而定，林恩平指出，如果拉高階的會好一些，良率有改善也會較好。

針對備受關注的CPO（共同封裝光學）與 FAU（光纖陣列單元）進度，林恩平坦言，這是一個全新的產品，市場上目前還沒有類似設計，大立光既有的設備無法與現有的共用，機台必須自己設計，建立量產線也需要時間，目前仍處於送樣與可行性評估階段。

「這裡面牽涉到很多的部件，還有每一個點的對位，你就看你的loss（光耗損，light loss）對位挑戰，要看目前的規格，看誰能夠達成，然後看誰能夠大量生產」，林恩平說。

大立光 林恩平 CPO 營收

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