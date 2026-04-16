台積電將爭取輝達次世代 LPU 單！外資關切Groq 3流向三星 魏哲家妙答

輝達（NVIDIA）在2026年GTC大會發表低延遲推理加速器Groq 3 LPU，並宣布三星（Samsung）量產，台積電（2330）首季法說會中，外資關注這是否使三星取得了進軍AI晶片代工門票，台積電是否有計畫贏回該生意？

儘管該提問具針對性，對此台積電總裁魏哲家回應表示，「我們正在與客戶針對他們的下一代產品展開合作。我們對我們的技術地位非常有信心，並且會努力爭取每一筆可能的業務」。似乎意指LPU也是台積電積極爭取合作的項目之一，值得關注下世代LPU訂單去向。

根據NVIDIA公布，Groq 3 LPU預計2026年第3季度開始出貨，該晶片採用SRAM記憶體架構，讓推理速度加快，滿足需快速回應需即時應對的工作。

AI晶片規模擴大，外資對台積電產能吃緊迫使訂單外溢，及客戶選擇其他供應商更大尺寸製程產充滿疑慮，對此台積電總裁魏哲家表示，台積電提供了目前市場上最大尺寸光罩封裝，對手當然也有具吸引力技術，台積電願意讓客戶有更多選擇，但台積電絕對不會將生意隨意拱手讓人，台積電也積極滿足需求開發更大尺寸光罩跟封裝技術。

魏哲家進一步解釋，除大尺寸CoWoS外，台積電也在研發面板級封裝 （Panel Level Packaging）CoPoS技術，確保產能及合理成本服務客戶，CoPoS產線正在架設中，預計幾年後量產（先前預期是2028年，此次未更新）。