趨勢科技旗下 TrendAI 攜 Anthropic 強化AI 威脅研究、推AI 原生創新

全球網路資安解決方案業者趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI宣布與Anthropic展開策略性合作，將Claude模型嵌入其平台中，驅動代理式（agentic）工作流程、自動化、AI原生（AI native）資安營運，並進行威脅研究以辨識AI系統與基礎架構中的弱點。TrendAI將運用Claude強化弱點發掘，確保在真實世界中有效降低風險。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，期望雙方在資安研究、防禦與創新上有廣泛且具策略性的合作，共同形塑未來AI資安的發展方向。TrendAI採用Claude的應用橫跨威脅研究、降低真實世界風險、平台創新，以及全球市場推廣(go to market)，涵蓋範圍從弱點發掘、自動化防禦、AI原生營運等完整的AI資安生命周期。

Anthropic資安市場推進（GTM）負責人Ash Alhashim表示，透過使用Claude為TrendAI Vision One及TrendAI Zero Day Initiative（ZDI）和Pwn2Own等計畫提供動能，TrendAI推動弱點發掘與通報的下一個進化階段，讓資安防禦更具優勢。

TrendAI與Anthropic的合作重點包括強化AI威脅研究、推動AI原生創新。TrendAI將於5月在美國亞利桑那州鳳凰城舉辦Spark Leadership Exchange大會，邀請超過600位資安領袖。Anthropic將與其他產業領導者一同登上活動舞台，展現雙方共同塑造AI資安未來的承諾，並直接與全球企業領袖互動交流。