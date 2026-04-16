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柯勝峯轉戰拓連科技董事長 推AI自主充電管理平台

中央社／ 台北16日電
前光陽董事長柯勝峯。記者林海／攝影
前光陽董事長柯勝峯。記者林海／攝影

光陽（KYMCO）董事長柯勝峯有新動向，電動車基礎設施廠商拓連科技（Noodoe Group Inc.）今天宣布，柯勝峯出任拓連科技董事長暨執行長，帶領Noodoe擴張全球版圖與發展企業規模化。

對於光陽與拓連科技未來合作關係、拓連科技未來布局項目和業務目標等議題，柯勝峯回覆記者提問表示，將在適當時機對外說明。

柯勝峯透過新聞稿表示，Noodoe正進入規模化擴張的關鍵時刻，他的任務是建構、加速與領航。他指出，將擴大電動車合作夥伴生態系，深化自主化系統（Autonomy Systems）發展，提供客戶在人工智慧AI時代需要的運作效率與投資報酬率（ROI），推動Noodoe成為全球企業建置自主化營運系統的首選技術合作者。

拓連科技透過新聞稿說明，Noodoe主要開發人工智慧AI驅動的Noodoe EV OS雲端管理平台，能對任何硬體架構進行複雜能源運作的自動化處理，相關技術獲得亞馬遜網路服務（AWS）認可，也透過大規模商業部署取得市場驗證。Noodoe整合充電服務、AI智能與規模化運行，推動先進自主化營運系統全面發展。

Noodoe創辦人王景弘表示，吸引柯勝峯加入，展現Noodoe在AI驅動自主化技術發展的實力，期盼柯勝峯帶領Noodoe邁向創新與成長的目標。

根據資料，光陽先前與拓連科技合作開發車聯網系統Noodoe，將智慧儀表板、手機App以及機車手把旁控制鍵連結，導入網路科技與個人化介面。光陽曾在2016年11月義大利國際摩托車展（簡稱米蘭車展）發布Noodoe系統。

根據官網，拓連科技Noodoe提供AI驅動的電動車充電與能源管理雲端服務，Noodoe平台可應用在家用、社區、商辦、建案等電動車AC充電設備，Noodoe具備在全球超過4000座充電雲端管理經驗，在全球15個國家提供電動車充電服務。

柯勝峯在2025年4月宣布不再續任光陽董事長一職，震驚機車業界。

2014年6月起，柯勝峯代表光陽第1大家族股東，執掌光陽董事長，任內積極布局KYMCO品牌電動機車，以及布建Ionex充換電平台，推動「充換電合一、車電分離」商業模式，擴展台灣、中國、日本、東南亞以及北歐等市場，帶領光陽集團創下年營收超過10億美元的成績。如今柯勝峯轉戰與光陽合作密切的拓連科技，外界高度關注其後續動向。

電動車 光陽

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