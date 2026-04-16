台積電送員工禮6選1！網9999元徵「晶圓蒸盤」電鍋 天藍色行李箱讓1檔股再飆漲停

台積電福委會每年送給員工的禮物都會引起外界好奇與關注，去年一款銀色行李箱曾在蝦皮購物賣場喊出近50萬元價格。2026年即將送出「好禮6選1」，包括Timberland健走鞋、阿瘦運動鞋、萬國通路行李箱、Timberland後背包、大同電鍋及面額2千元的福利即享券。

近日有網友在Thread上po出台積電福委會送的禮物，並表示大同電鍋看起來滿搶手的，打開後會出現「台積電人的共同語言」，內部為晶圓蒸盤，鍋蓋把手有台積電tsmc鏡面銀logo，鍋身採台積電專屬設計電路圖案，結合灰黑與亮銀線條交錯層次，展現科技時尚美感。

另外也很受員工歡迎的行李箱，今年顏色採用清新柔和的天藍色和銀色拉絲質感打造，側手把還刻有tsmc的logo，在旅途中更具辨識度與質感。規格方面為28吋、上掀式可擴充，開箱取物更直覺便利，適合商務出差、短程旅行和居家收納時使用。

更特別的是，還記得去年台積電運動會，董事長魏哲家腳踩的那雙tsmc鞋嗎？當時好多人都在詢問哪裡可買？魏哲家也霸氣說，「明年(2026年)一定買得到，如今同款運動鞋亮相先大方送給員工。

網友看完這6大好禮也紛紛留言表示，「送萬國通路行李箱，萬國股票直接漲停鎖死」、「萬國：體驗了一把台積概念股」、「搖身一變AI供應鏈」、「我老公去年選萬國，今年還是選萬國」、「而且是上掀的，市價8千起跳」、「大會報告，現在行李箱已訂20227個，遙遙領先第二名大同電鍋7232個」。

其他人則表示，「電鍋也很漂亮」、「只有我選後背包嗎」、「台積電真的是嘉惠好多公司」、「蒸好的飯會不會是wafer（晶圓）啊？」、「上次的登機箱真的很好用，所以不得不選行李箱，但又好想要有這個電鍋喔」。

有趣的是，該款台積電的電鍋尚未送出，已在蝦皮賣場喊出9,999元的高價，目前市面上全不鏽鋼款的大同電鍋，市場價格約在3,500 至5,700元。而蝦皮賣場還註明表示，「徵台積電tsmc x 大同電鍋，親戚家人瘋狂敲碗敲到家中都沒碗可敲了，現在只能用水桶裝飯、寶特瓶裝湯」。