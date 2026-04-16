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ASML 開成法會長期正面短期保守 台積電下午展望受關注
半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）昨日財報投資人會議又開成法會，股價在歐美股市皆呈現下跌。法人分析，ASML業績穩定，對2026年展望正向，但短期今年第2季展望保守，且股價已提前反應，下午台積電（2330）法說會最新展望備受關注。
艾司摩爾今年首季營收87.67億歐元，季減少9.79%，符合預期。預估第2季營收季減少4.19%~季增加2.65%；預估銷售淨額約84至90億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 52%。
此外，艾司摩爾預計2026年的銷售淨額約在360億至400億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%。
上述數據較先前1月提供的預測估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，二度上修，上修區間約2.6%至5.9%，中間值365億歐元約上修至380億歐元，上修約4%。
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