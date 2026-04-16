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金寶賣東莞廠地 估賺8.7億

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

老牌代工大廠金寶（2312）昨（15）日公告，出售大陸東莞土地及廠房，處分利益為人民幣1.89億元（約新台幣8.78億元），代表結束在東莞近30年的廠區運作，屆時新產能將全面移轉到泰國菲律賓

根據金寶公告，此次完成處分東莞的土地及廠房，總交易面積16萬3,697平方公尺，當中建物面積為22萬708平方公尺，總交易總金額達人民幣4.75億元，交易相對人為東莞市長禧實業投資有限公司。

金寶指出，扣除原土地及建物之帳面價值及相關所得稅賦後，處分利益約為人民幣1.89億元（約新台幣8.78億元）。金寶該土地及建物原先在2025年1月15日公告，預計將以人民幣5.3億元處分。

根據了解，金寶東莞廠區營運長達近30年，並於2025年11月18日正式清算解散。

大陸 泰國 菲律賓

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