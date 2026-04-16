群創廠房148億賣日月光 加計先前出售獲利可望貢獻 EPS 2.47元

群創（3481）昨（15）日公告處分南科五廠房及附屬設施，以總價148.5億元售予日月光投控（3711），預計處分利益約133億元。合計群創今年出售南科模組廠予南茂，獲利6.59億元；二廠售予矽品獲利58億元，加計五廠獲利約133億元，共挹注197.59億元業外收益，將貢獻每股稅後純益2.47元。

特別的是，為加速買賣標的移交時程，雙方將另行簽署提前廠房使用補償協議，由群創加速進行製程設備及特定廠務設備拆卸、搬遷與清運作業，並由日月光半導體公司補償群創因此產生的移除成本（預估約9.82億元）。

群創揭露，南科五廠房及附屬設施總計交易建物面積18萬4,313.95平方公尺 （折合5萬5,754.97坪），交易總金額148.5億元。預計處分利益約133億元，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳。

群創表示，處分五廠目的是為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

群創董事長洪進揚日前答覆媒體詢問活化資產原則時指出，群創將維持好的規模再去做調整，不會一昧追求量跟市占率，而是轉為追求最佳的生產效率、最大的成本效益。他強調，每家公司都有各自的優勢，當大家不再都擠在一個窄門，對產業來說反而有利。不只面板廠，先進封裝也是如此。

對於，大陸面板廠倡議7.5代以下面板廠不具生產效益的言論，群創總經理楊弘文認為，以電視面板為例，雖然10.5代廠價值最高，但群創7.5代、8.5代廠在中小尺寸電視面板仍有相當不錯的競爭力，並不會放棄。

回顧群創近年處分廠房歷程，南科四廠於2024年8月以171.4億元出售予台積電，獲利147億元。今（2026）年3月初，再以8.8億元出售南科模組廠予南茂，處分利益約6.59億元。3月底，以63.25億元出售南科二廠予矽品，獲利約58億元。若在加計昨天出售的五廠，群創今年可望認列售廠獲利達197.59億元，可貢獻每股稅後純益2.47元。