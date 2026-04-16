全球智慧機第1季銷量下滑 僅蘋果、三星成長 支撐鴻海、大立光業績

根據市場研究機構IDC最新數據顯示，全球智慧手機市場在今年第1季出現2023年以來首次下滑，隨記憶體供應吃緊與伊朗戰爭影響，進一步推升手機成本並限制出貨成長，而蘋果與三星是「唯二」出貨量成長的品牌廠，也讓包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光等供應鏈業績相對有支撐。

IDC表示，在全球前五大手機品牌中，蘋果與三星是「唯二」手機出貨成長的業者，兩者出貨量都成長超過3%，而整體市場則下滑4.1%。由於兩家公司各自占全球手機出貨量的約五分之一，在確保長期供應和應付成本上漲方面，擁有比中國競爭同業更好的優勢。

相較下，從OPPO到小米等競爭者，今年手機出貨量大幅下滑，主要受到零組件與物流成本飆升影響。IDC分析師與團隊認為，預期第1季的放緩只是2026年面臨更大挑戰的溫和前兆，且在多個新興市場，價格已上漲多達40%至50%，明顯壓抑需求。

據悉，蘋果上季在中國大陸市場表現強勁，新機iPhone 17系列大受歡迎，並幫助蘋果在中國大陸出貨量成長30%，與此同時，華為與旗下高階品牌榮耀也成功提升出貨量，榮耀憑藉海外擴張，出貨量年增24%。

不過IDC示警，目前所有公司都必須調整產品線，以因應記憶體短缺預期持續到2027年下半年的情勢。

除IDC外，另一家研究機構Counterpoint Research上周公布的數據也顯示，全球智慧手機第1季出貨量下滑6%，但其市占排名將蘋果置於三星之前，而兩家機構都認為，整體手機出貨量衰退主因在於記憶體成本大幅上升。

IDC分析師指出，除零組件與材料成本上漲外，手機品牌也面臨中東衝突推高運輸成本的局面，因此許多業者正重新調整支出結構，包括降低部分機型規格，以及削減行銷與對通路的支援，此舉也會進一步限制市場成長。

至於供應鏈部分，由於台積電、鴻海、大立光的手機零組件訂單大多以蘋果與三星占比較高，因此除非蘋果、三星銷售量出現明顯下滑，否則外界研判對台廠影響相對有限，但仍需注意整體手機市況。