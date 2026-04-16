國巨第1季雙率雙升 每股賺3.9元

被動元件龍頭大廠國巨（2327）昨（15）日公布2026年第1季財報，繳出亮眼成績單，不僅稅後純益衝上80.01億元，季增18.5%，年增44.7%，單季每股純益來到3.9元，在獲利指標上更呈現「雙率雙升」，毛利率為38.1%、營業利益率為25.2%。

綜觀來看，國巨今年第1季營收381.66億元，季增6.1%，年增22.7%；營業毛利145.42億元，季增8.4%，年增31.2%，毛利率為38.1%，季增0.8個百分點，年增2.5個百分點；營業利益為96.13億元，季增10.1%，年增48.7%，營益率為25.2%，季增0.9個百分點，年增4.4個百分點；歸屬母公司業主稅後純益為80.01億元，季增18.5%，年增44.7%，單季每股純益3.9元。

國巨今年第1季營收比重為磁性元件25.5%、鉭電24.3%、MLCC19%、電阻13.5%、感測器13%及其他5%。國巨表示，第1季在AI相關應用動能持續強勁，其中，MLCC成長來自標準品與特殊品同時帶動，感測器占比也因納入芝浦電子，由去年第4季的11.2%提升至13%，而在終端應用方面，工業領域已達成連續五季度增長。

針對產品價格，國巨指出，原物料價格持續上升，公司已透過提升營運效能並適當反映成本來因應，並依照不同產品線進行價格調整，後續將持續關注市場變化。