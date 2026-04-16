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國巨：AI 訂單看到下半年 受惠伺服器、資料中心等領域滲透率提高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）昨（15）日舉行法說會，釋出對後市正向的展望，公司表示，在AI應用需求持續強勁帶動下，第2季營運表現可望優於第1季，整體接單出貨比（B/B ratio）維持強勁水準。

國巨表示，AI相關產品線表現尤其突出，不僅為目前成長動能最強的業務之一，訂單能見度更已延伸至下半年，支撐全年營運動能。

國巨指出，當前整體市場呈明顯分化趨勢，AI應用需求持續擴張，涵蓋AI伺服器、資料中心與高效能運算等領域，帶動高階被動元件需求穩健成長，AI相關業務占比亦持續提升，第1季已達約13%至15%，預期隨著應用滲透率提高，全年有機會進一步攀升至15%以上，成為推升營運的重要引擎。

在產品結構方面，國巨進一步說，在鉭質電容部分，特別是聚合物產品，因具備高電容密度與穩定性，已成為AI應用中不可或缺的關鍵元件，亦為當前訂單動能與能見度最佳的產品線之一，該產品不僅接單出貨比優於平均水準，下半年需求掌握度亦相對清晰。

國巨直言，鉭質電容市場門檻極高，涉及從鉭礦開採、化學製程到封裝與製造的整合能力，並須具備規模與銷售體系，因此現階段競爭者以長期深耕的既有業者為主，尚未見明顯新進者。

針對市場關注的MLCC，國巨說明，有觀察到市場供需已逐步回歸健康，分銷通路銷售動能轉強，帶動補庫存需求回溫，整體庫存水位較去年同期下降，未見過去景氣循環中常見的重複下單或恐慌性拉貨現象。

關於價格走勢，國巨點出，自2025年以來，包括鉭、銀等原材料，以及能源與物流成本持續上揚，公司已自去年第4季起，針對部分產品線進行價格調整，包括AI伺服器用高階產品、一般分銷品項及SSD應用產品等，雖然目前部分調整尚未完全反映於營收，但隨新合約逐步生效，後續價格效益可望逐步顯現。

此外，近期已針對部分成本與售價結構失衡的品項進行調整，主要集中於消費性電子與部分車用領域，在面對地緣政治與供應鏈變數仍存在之下，價格上行趨勢短期內不易消失，未來仍將視市場情勢動態調整策略。

展望後市，國巨將持續提升產能利用率，以因應AI應用帶來的結構性需求成長，並強化高階產品布局，樂觀看待在AI長期趨勢未變下，相關應用擴展將繼續推升被動元件需求，為公司營運提供穩定成長動能。

國巨

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