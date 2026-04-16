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量子電腦極速運算 科技大咖著迷

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

輝達Google等科技巨頭都在關注量子電腦發展並參與其中，原因在於量子電腦計算的特性，能在極短時間內，完成現有超級電腦需要耗費宇宙年齡的時長才能完成的計算，這將對人類生活帶來巨大改變。

首先最令人熟知的，便是Q-DAY。當量子電腦能成功穩定運算時，現有的加密技術在其面前都將如若無物，所有的祕密都會無所遁形，因為量子技術能夠在極短的時間內跑完所有可能的組合，直到資料被解密。也因此Google極力推動後量子加密方式。

與AI一樣，量子領域的大量研究也致力於改善醫療保健，量子電腦未來或許能夠輕鬆處理無數分子組合，從而研發出新的藥物，目前使用傳統電腦完成這項過程需要耗費數年時間。

此外，量子電腦也可能為個人化用藥鋪路。屆時，患者無需服用標準處方，而是獲得根據其個人體質量身定制的、最有可能有效的藥物。類似的還有像是化學肥料等各種化學產物的開發，都能夠透過類似的方式解決。

再來將視野提升到更高的高度，如能源運用以及氣候模擬。英國國家電網公司正在投資量子技術研究，以探索其能否幫助解決所謂的「負載削減」問題，也就是如何根據即時需求波動，最大限度地提高數千台來自不同能源的發電機的輸出功率，從而避免停電，並提高能源使用效率。

傳統解析模型常常一個模擬要跑上數月甚至數年，而透過量子運算，便能大幅加速，並避免延時誤差的問題，讓預測更加精準。

Google 輝達

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